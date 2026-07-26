Nálunk forgat a Trónok Harca sztárja, Liam Cunningham – eljött megnézni az F1-es Magyar Nagydíjat

A Ser Davos szerepét játszó népszerű ír színész vasárnap délelőtt végig a Hungaroring paddockjában járt-kelt, és szívélyesen elbeszélgetett a rajongókkal, újságírókkal – így lapunknak is lehetősége nyílt rövid interjút készíteni vele. „Itt forgatok két kilométerre azzal a producerstábbal, amely a Trónok Harcát is készítette, így szívesen kijöttem a nagydíjra – mondta el érdeklődésünkre. – Nagyon kellemes a hangulat, élvezem az itt töltött időt, mindenki kedvesen fogadott. Egy sci-fi sorozatot forgatunk a Netflix felületére, és ez már idén látható lesz.” Arról is érdeklődtünk Cunninghamtől, meddig marad hazánkban, és hogy magyar színészekkel dolgozik-e együtt: „Nem, magyar színészek nincsenek a stábban. Most elutazom, de aztán jövő héten jövök is vissza, mert folytatódik a munka egészen októberig. Több helyszínen zajlik a forgatás, például Spanyolországban is. Nagyon jó alkotás lesz, figyeljék majd!”