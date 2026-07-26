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Nálunk forgat a Trónok Harca sztárja, Liam Cunningham – eljött megnézni az F1-es Magyar Nagydíjat

ZS. B.ZS. B.
2026.07.26. 15:58
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Liam Cunningham (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
F1 Magyar Nagydíj Hungaroring
Nem George Lucas volt az egyetlen világsztár a filmezés világából Mogyoródon, vasárnap a Trónok Harca című sorozat egyik főszereplője, Liam Cunningham is a helyszínen tekintette meg a Magyar Nagydíjat.

A Ser Davos szerepét játszó népszerű ír színész vasárnap délelőtt végig a Hungaroring paddockjában járt-kelt, és szívélyesen elbeszélgetett a rajongókkal, újságírókkal – így lapunknak is lehetősége nyílt rövid interjút készíteni vele. „Itt forgatok két kilométerre azzal a producerstábbal, amely a Trónok Harcát is készítette, így szívesen kijöttem a nagydíjra – mondta el érdeklődésünkre. – Nagyon kellemes a hangulat, élvezem az itt töltött időt, mindenki kedvesen fogadott. Egy sci-fi sorozatot forgatunk a Netflix felületére, és ez már idén látható lesz.” Arról is érdeklődtünk Cunninghamtől, meddig marad hazánkban, és hogy magyar színészekkel dolgozik-e együtt: „Nem, magyar színészek nincsenek a stábban. Most elutazom, de aztán jövő héten jövök is vissza, mert folytatódik a munka egészen októberig. Több helyszínen zajlik a forgatás, például Spanyolországban is. Nagyon jó alkotás lesz, figyeljék majd!”

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