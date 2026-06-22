Fucsovics Márton visszalépett a mallorcai tenisztornától

Fucsovics Márton visszalépett a mallorcai, 613 ezer euró (218 millió forint) összdíjazású füves pályás férfi tenisztornától.
A világranglistán 76. Fucsovics Márton a nyitó körben a hatodik helyen kiemelt francia Corentin Moutet-val (36.) találkozott volna, aki ellen 2–2-re állt a mérlege. Az ötödik csatára azonban nem került sor hétfőn, mert a 34 éves magyar röviddel a kezdés előtt jelezte, hogy nem vállalja a játékot, a helyére szerencsés vesztesként a jordániai Abdullah Selbajh került.
A délután folyamán bemutatkozik a spanyol szigeten Marozsán Fábián (62.), aki a szlovák Alex Molcannal (102.) csap össze 14 óra körül.
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