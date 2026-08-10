Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: Bagyinka Fanni távozott Kaposvárról

2026.08.10. 21:44
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Bagyinka Fanni (középen, pirosban) távozik Kaposvárról (Fotó: Kovács Péter)
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Kaposvár női röplabda női röplabda Extraliga Bagyinka Fanni
A csapatkapitány Bagyinka Fanni elhagyta a Kaposvári NRC élvonalbeli női röplabdacsapatát.

A somogyi klub közösségi oldalának hétfői híradása szerint a szakmai stáb célja az volt, hogy a következő szezonban két, hasonló játékerőt képviselő, ugyanakkor eltérő stílusú feladóval dolgozhasson.

„A magyar sportfinanszírozás jelenlegi bizonytalansága azonban klubunkat is nehéz döntések elé állította, ezért ezt a tervet végül nem tudtuk megvalósítani. Ennek következtében közös megegyezéssel elköszöntünk Bagyinka Fannitól” – áll a közleményben, amely kitért arra: a korábbi válogatott feladó az előző idényben nemcsak játékával, hanem hozzáállásával és elkötelezettségével is sokat tett a csapat sikereiért. Részese volt a bajnoki ezüstérem megszerzésének, valamint a klubtörténet egyik legemlékezetesebb nemzetközi szereplésének a CEV-kupában.

Helyét a fiatal Kristóf Luca veszi át a keretben, aki már a tavalyi szezonban is a KNRC játékosa volt.

 

Kaposvár női röplabda női röplabda Extraliga Bagyinka Fanni
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