Nemzeti Sportrádió

Úszó Eb: Szabó-Feltóthy Eszter döntős 200 méter háton, Kokas Fanni kiesett

M. B.M. B.
2026.08.10. 19:06
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Kokas Fanni (balra) nem jutott tovább, Szabó-Feltóthy Eszter (jobbra) igen (Fotók: Hegedüs Róbert/MTI)
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Kokas Fanni vizes Eb 2026 vizes Eb Szabó-Feltóthy Eszter
Szabó-Feltóthy Eszter bejutott a 200 méteres női hátúszás döntőjébe, míg Kokas Fanni a középdöntőben búcsúzott.

A két magyar lány az első futamban ugrott medencébe, s míg Kokas az utolsó helyen végzett, Szabó-Feltóthy a harmadik helyen csapott célbe, így meg kellett várnia a második futam eredményeit. Szabó-Feltóthy 2:09.84-es ideje végül a hatodik legjobb lett, amely döntőtbe jutást ért.

A finálét kedd este rendezik meg.

ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Női 200 méter hát, középdöntő
1. Katie Shanahan (brit) 2:07.61 perc
2. Camila Rodrigues Rebelo (portugál) 2:08.48 p
3. Estella Llum Tonrath Nollgen (spanyol) 2:08.99 p
...6. Szabó-Feltóthy Eszter 2:09.84 p
...16. Kokas Fanni 2:15.00 p

 

Kokas Fanni vizes Eb 2026 vizes Eb Szabó-Feltóthy Eszter
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