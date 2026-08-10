Úszó Eb: Szabó-Feltóthy Eszter döntős 200 méter háton, Kokas Fanni kiesett

A két magyar lány az első futamban ugrott medencébe, s míg Kokas az utolsó helyen végzett, Szabó-Feltóthy a harmadik helyen csapott célbe, így meg kellett várnia a második futam eredményeit. Szabó-Feltóthy 2:09.84-es ideje végül a hatodik legjobb lett, amely döntőtbe jutást ért.

A finálét kedd este rendezik meg.

ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Női 200 méter hát, középdöntő

1. Katie Shanahan (brit) 2:07.61 perc

2. Camila Rodrigues Rebelo (portugál) 2:08.48 p

3. Estella Llum Tonrath Nollgen (spanyol) 2:08.99 p

...6. Szabó-Feltóthy Eszter 2:09.84 p

...16. Kokas Fanni 2:15.00 p