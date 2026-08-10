Birkózás: jött a nagy dobás Tugyi Zéténytől a bakui U17-es vb-n

Amíg a kötöttfogásúak között Kovács Kevének, addig a szabadfogású fiúk mezőnyében Tugyi Zéténynek sikerült nagyszerű versenyzést bemutatva döntőt birkóznia és ezüstérmet szereznie az azerbajdzsáni U17-es világbajnokságon. A Jászberényi BC 17 éves fiatalja

korábban még egyszer sem állhatott dobogóra utánpótlás-világeseményen, így a mostani vb-ezüstjével igazi bombameglepetést okozott.

Sorra gyűjtötte az értékes skalpokat a 80 kilós súlycsoportban a fináléig vezető úton: elsőként a moldovai David Panfilit verte 10–0-ra majd a nyolcaddöntőben, majd a nyolc között rendkívül meggyőzően, 13–0-ra legyőzte a kétszeres korosztályos Afrika-bajnok, egyiptomi Jasszin Ezzatot is, sőt Tugyi az elődöntőben az Eb-győztes azeri fiút búcsúztató, török Volkan Bilgin ellen is nyert 7–2-re. A másnapi fináléban a magyar fiúnak az U17-es Ázsia-bajnok, iráni Amirali Feraszati már túl nagy falatnak bizonyult (0–10),

azonban Zéténynek ezzel együtt sincs oka a szomorkodásra világbajnoki második helyezettként.

Tugyi Zétény az U17-es vb-ezüstjével pályafutása első érmét nyerte korosztályos világversenyen Forrás: UWW/MBSZ

„A májusi Eb-n a negyeddöntőig jutottam Szamokovban, ahol a későbbi aranyérmes azeri sráctól kaptam ki, de az igazat megvallva akkor a formám sem volt százszázalékos egy kisebb térdsérülés miatt – mondta Tugyi az Utánpótlássportnak. – A vébére tanultam az Eb-tapasztalatokból, illetve az említett térdproblémát sikerült kiküszöbölni, az edzőtáborok során nagyon keményen edzettünk, és a felkészülés alatt hétről hétre egyre jobb formában is éreztem magam, az utolsó héten pedig már különösen jó fizikai állapotban voltam.

Mindez igencsak biztatónak tűnt, és ennek fényében titkon reméltem, hogy ebből valami nagy dolog is kisülhet majd Bakuban. Előzetesen abban bíztam, hogy talán egy éremmecset sikerülhet kivívnom, de a döntőbe jutással alaposan megleptem még saját magamat is.

A moldáv fiú elleni első meccsemet viszonylag simán tudtam hozni, ami megadta az alaphangot és lendületet a folytatásra. Fizikailag és fejben is egyben voltam, tudtam csak az aktuális feladatra fókuszálni, lépésről lépésre haladni, és igazából nem gondoltam túl a dolgokat. Az első napon tényleg kitűnő erőben voltam, remekül ment a birkózás, a másnapi fináléban sajnos az iráni ellen – aki abszolúte kiemelkedett a mezőnyből – már nem tudtam ugyanezt megismételni, de persze az ezüstéremmel a nyakamban így is rendkívül boldogan állhattam a dobogón.

Sokat jelent ez a siker, és örülök, hogy be tudtam magamnak bizonyítani, valóban képes vagyok odaérni a világ élmezőnyébe.

Ebből az ezüstből rengeteg erőt és önbizalmat tudok meríteni a továbbiakra."

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)