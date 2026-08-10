Úszó Eb: ezüstérmes a női 4x200-as gyorsváltó!

Milák Kristóf országos csúccsal köszönt be hétfőn Saint-Denis-ben, az ötven pillangó középdöntőjében (a saját, június végén Rómában úszott rekordját, a 22.87-et módosította 22.75-re), de a mezőny rendkívül erős, ez az eredmény a hetedik legjobb időt jelenti holtversenyben, viszont döntőt ér, kedden pedig egy új nap kezdődik…

Milák mellett kedd este Szabó-Feltóthy Eszternek is jelenése lesz a saint-denis-i uszodában, hiszen a hatodik legjobb idővel bejutott a 200 hát döntőjébe – emlékeztetőül: Szabó-Feltóthy nem úszta meg az előírt szintet, ám Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke javasolta indulását, mivel az európai rangsor negyedik helyére úszta magát a szezon során. Ennek apropóján indult a beszélgetésünk is az Eb vegyes zónájában:

„A kapitány által megjelölt szintet egyébként csak egyetlen Eb-induló úszta meg az évben, ő a középdöntőből nem jutott tovább. Ez lesz a negyedik Eb-döntőm, úgyhogy mondhatom azt, hogy magammal szemben mindenképpen elvárás volt a nyolc közé jutás.”

Kokas Fanni viszont elmaradt egyéni csúcsától, de a délelőtti idejétől is, így ő kiesett ugyanebben a számban.

A délelőtti sorrenden „csavart egyet” Sós Csaba szövetségi kapitány, az első és az utolsó cserélt helyet, így a 4x200-as gyorsválttó döntőjében Pádár Nikolett kezdett, és Ugrai Panna fejezett be (másodikként ezúttal is Ábrahám Minna úszott, míg a harmadik Késely Ajna volt): a húzás remekül bevált!

A négyes végig az élbolyban úszott, aztán Ugrai remekül kivitelezte a célba érkezést: négy századdal előzte meg az orosz, öttel a német befejező embert, és másodikként hozta be a magyar váltót.

ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

DÖNTŐK

Férfiak

400 m vegyes. Európa-bajnok: Ilija Borogyin (Orosz csapat) 4:08.17, 2. Alberto Razzetti (Olaszország) 4:10.40, 3. Max Litchfield (Nagy-Britannia) 4:11.58. 4x200 m gyors. Eb: Nagy-Britannia (Matthew Richard, Jack McMillan, James Guy, Duncan Scott – Tyler Melbourne-Smith, Thomas Dean, Gabriel Shepher) 7:01.52, 2. Franciaország (Léon Marchand, Pierre Largeron, Sauveur Cristofini, Roman Fuchs – Neo Dutriaux) 7:02.23, 3. Németország (Lukas Martens, Timo Sorgius, Jarno Baschnitt, Jahn Cornelius) 7:02.28

Nők

4x200 m gyors. Eb: Nagy-Britannia (Freya Colbert, Abbie Wood, Leah Schlosshan, Freya Anderson – Abbie Wood, Theodora Taylor, Amalie Smith) 7:45.93, 2. Magyarország (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna) 7:49.09, 3. Orosz csapat (Kszenia Misarina, Szofija Djakova, Darija Szuruskina, Darija Klepikova – Milana Sztepanova) 7:49.13

KÖZÉPDÖNTŐK

Férfiak

50 m pillangó: 1. Jegor Kornyejev (orosz) 22.36 mp, 2. Maxime Grousset (francia) 22.49, 3. Noe Ponti (svájci) 22.53, ...7. Milák Kristóf 22.75

Nők

200 m hát: 1. Katie Shanahan (brit) 2:07.61 perc, 2. Camila Rodrigues Rebelo (portugál) 2:08.48, 3. Estella Llum Tonrath Nollgen (spanyol) 2:08.99, ...6. Szabó-Feltóthy Eszter 2:09.84, ...16. Kokas Fanni 2:15.00