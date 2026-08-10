Nemzeti Sportrádió

Élje át újra, ahogy ezüstérmes lett a női 4x200-as gyorsváltó

H. Á.H. Á.
2026.08.10. 20:40
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Balról jobbra: Ábrahám Minna, Késely Ajna és Pádár Nikolett örülnek a parton Ugrai Panna a nagyszerű hajrája után a második helynek (Fotó: Hegedüs Róbert)
Címkék
Ábrahám Minna úszás 4x200 gyorsváltó Késely Ajna úszó Eb Pádár Nikolett Ugrai Panna
A magyar női 4x200-as gyorsváltó nagyszerű hajrával ezüstérmes lett a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Nézze meg újra a második helyen záró váltónk döntőjét!

 

ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
DÖNTŐK
Nők
4x200 m gyors. Eb: Nagy-Britannia (Freya Colbert, Abbie Wood, Leah Schlosshan, Freya Anderson – Abbie Wood, Theodora Taylor, Amalie Smith) 7:45.93, 2. Magyarország (Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna) 7:49.09, 3. Orosz csapat (Kszenia Misarina, Szofija Djakova, Darija Szuruskina, Darija Klepikova – Milana Sztepanova) 7:49.13

 

Ábrahám Minna úszás 4x200 gyorsváltó Késely Ajna úszó Eb Pádár Nikolett Ugrai Panna
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