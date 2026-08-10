Három századon múlt Tóth Anna továbbjutása 100 gáton az Eb-n

Tóth Anna a harmadik előfutamban kapott helyet 100 gáton. Ideje 13.04 volt, ezzel negyedikként ért célba. Nagyon kevésen múlt a továbbjutás az elődöntőbe, mindössze három század – ennyi válaszotta el a 12. pozícióban még éppen kvalifikáló olasz Elena Carrarótól.

A számnak Kozák Luca is indulója, de kiemeltként csak a keddi elődöntőben kell rajthoz állnia először.