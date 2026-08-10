Nemzeti Sportrádió

Három századon múlt Tóth Anna továbbjutása 100 gáton az Eb-n

R. P.R. P.
2026.08.10. 20:57
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Fotó: Getty Images
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Birmingham Tóth Anna atlétikai Európa-bajnokság Kozák Luca
Nem jutott be az elődöntőbe Tóth Anna 100 gáton az atlétikai Európa-bajnokságon Birminghamben. A magyar versenyző 13.04-et futott, és három századdal lemaradt a továbbjutó helyekről.

Tóth Anna a harmadik előfutamban kapott helyet 100 gáton. Ideje 13.04 volt, ezzel negyedikként ért célba. Nagyon kevésen múlt a továbbjutás az elődöntőbe, mindössze három század – ennyi válaszotta el a 12. pozícióban még éppen kvalifikáló olasz Elena Carrarótól.

A számnak Kozák Luca is indulója, de kiemeltként csak a keddi elődöntőben kell rajthoz állnia először.

 

Birmingham Tóth Anna atlétikai Európa-bajnokság Kozák Luca
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