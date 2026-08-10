Három századon múlt Tóth Anna továbbjutása 100 gáton az Eb-n
Nem jutott be az elődöntőbe Tóth Anna 100 gáton az atlétikai Európa-bajnokságon Birminghamben. A magyar versenyző 13.04-et futott, és három századdal lemaradt a továbbjutó helyekről.
Tóth Anna a harmadik előfutamban kapott helyet 100 gáton. Ideje 13.04 volt, ezzel negyedikként ért célba. Nagyon kevésen múlt a továbbjutás az elődöntőbe, mindössze három század – ennyi válaszotta el a 12. pozícióban még éppen kvalifikáló olasz Elena Carrarótól.
A számnak Kozák Luca is indulója, de kiemeltként csak a keddi elődöntőben kell rajthoz állnia először.
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