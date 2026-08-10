Nemzeti Sportrádió

A Balatonban állva mutatta be új mezeit az NB III-as BFC Siófok

F. B.F. B.
2026.08.10. 21:27
null
A Balatonban állva mutatta be új mezeit a Siófok
Címkék
mezbemutató NB III Délnyugati csoport Siófok NB III
Ötletes mezbemutatót tartott a labdarúgó NB III Délnyugati csoportjában szereplő BFC Siófok: a játékosok a Balatonban állva mutatták be új hazai és idegenbeli dresszüket.

A BFC Siófok és a Absolute Teamsport Focivilág a mezbemutató posztban felhívja a figyelmet arra, hogy a Balaton közös kincsünk, ezért a jövője nem magától értetődő, mivel a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás következtében egyre gyakoribbá válhatnak az alacsony vízállású időszakok – ezek különösen a sekélyebb déli parton válnak látványossá. Ezért közös felelősség vigyázni erre a természeti kincsünkre.

A siófokiak egyébként az első két meccsüket elveszítették a bajnokságban (a Kaposvár és a PTE-PEAC ellen), így szerzett pont nélkül a 12. helyen állnak az NB III Délnyugati csoportjában.

 

 

mezbemutató NB III Délnyugati csoport Siófok NB III
Legfrissebb hírek

Három kiütés az NB III-ban: a Kaposvár és a Gyula 7–0-ra, a Dorog 6–0-ra győzött

Labdarúgó NB II
2026.08.08. 20:31

NB III: két korábbi játékosa vásárolta meg a Siófokot

Labdarúgó NB II
2026.08.06. 15:20

NB III: az Újpest II hatot, az MTK II négyet rúgott; vereséggel rajtoltak az osztályozón elvérző csapatok

Labdarúgó NB II
2026.07.26. 20:23

NB III: gólzáport rendezett a rajton a DVSC II, a Szolnok, a Dorog és az Iváncsa, hatgólos döntetlen Érden

Labdarúgó NB II
2026.07.25. 20:10

NB III: a Békéscsaba egy nappal a rajt előtt bejelentette új játékosait és vezetőedzőjét

Labdarúgó NB II
2026.07.25. 10:47

Zalaegerszeg: 26 éves argentin vezetőedzője lett az NB III-as második csapatnak

Labdarúgó NB I
2026.07.23. 07:59

NB III, DÉLNYUGATI CSOPORT, 2026–2027

Labdarúgó NB II
2026.07.21. 19:26

NB III, DÉLKELETI CSOPORT, 2026–2027

Labdarúgó NB II
2026.07.21. 19:26