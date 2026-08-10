A Balatonban állva mutatta be új mezeit az NB III-as BFC Siófok

A BFC Siófok és a Absolute Teamsport Focivilág a mezbemutató posztban felhívja a figyelmet arra, hogy a Balaton közös kincsünk, ezért a jövője nem magától értetődő, mivel a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás következtében egyre gyakoribbá válhatnak az alacsony vízállású időszakok – ezek különösen a sekélyebb déli parton válnak látványossá. Ezért közös felelősség vigyázni erre a természeti kincsünkre.

A siófokiak egyébként az első két meccsüket elveszítették a bajnokságban (a Kaposvár és a PTE-PEAC ellen), így szerzett pont nélkül a 12. helyen állnak az NB III Délnyugati csoportjában.