A Balatonban állva mutatta be új mezeit az NB III-as BFC Siófok
Ötletes mezbemutatót tartott a labdarúgó NB III Délnyugati csoportjában szereplő BFC Siófok: a játékosok a Balatonban állva mutatták be új hazai és idegenbeli dresszüket.
A BFC Siófok és a Absolute Teamsport Focivilág a mezbemutató posztban felhívja a figyelmet arra, hogy a Balaton közös kincsünk, ezért a jövője nem magától értetődő, mivel a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás következtében egyre gyakoribbá válhatnak az alacsony vízállású időszakok – ezek különösen a sekélyebb déli parton válnak látványossá. Ezért közös felelősség vigyázni erre a természeti kincsünkre.
A siófokiak egyébként az első két meccsüket elveszítették a bajnokságban (a Kaposvár és a PTE-PEAC ellen), így szerzett pont nélkül a 12. helyen állnak az NB III Délnyugati csoportjában.
Legfrissebb hírek
NB III: két korábbi játékosa vásárolta meg a Siófokot
Labdarúgó NB II
2026.08.06. 15:20
NB III, DÉLNYUGATI CSOPORT, 2026–2027
Labdarúgó NB II
2026.07.21. 19:26
NB III, DÉLKELETI CSOPORT, 2026–2027
Labdarúgó NB II
2026.07.21. 19:26