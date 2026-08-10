„Nagyon odatettük magunkat!” – örömszavak az ezüst után

A döntőre mindenképpen esélyes volt a magyar női 4x200-as gyorsváltó a saint-denis-i Európa-bajnokságon, de persze titkon éremben reménykedtünk.

És a lányok is.

Azok után, hogy a délelőtti előfutamból harmadikként jutottak be a döntőbe, még inkább fokozódtak az elvárások.

Az úgynevezett last call roomban, ahol a futam előtt „összeterelik” az indulókat, Pádár Nikolett vitte a prímet az esti döntő előtt néhány perccel („Ússzunk egymásért, ússzunk ki magunkból mindent!”), s a mondatával irányba is állította a váltót.

Azt a váltót, amelyben délelőtt ő volt a befejező, estére viszont elsőként rajtolt. Amúgy remekül: „Beugrottam, próbáltam tapadni a többiekre, főleg az angol és az orosz lányra, ez sikerült is, kiadtam magamból mindent.”

A szezon második felében kevésbé találta magát Ábrahám Minna, az év eleji ujjtörése után egyszerűen nem találta önmagát, a formáját – egy úszó akkor igazán jó úszó, ha minden nehézség ellenére a legfontosabb futamban úszik legjobban. Ábrahám Minna ezt tette a hétfő esti döntő második embereként:

„Annyira örülök, hogy éppen ebben a döntőben úsztam meg a szezonbeli legjobbamat. Ajna és én is csak a váltóra készültünk, Panna visszalépett a száz gyorstól, hogy a váltóban a legtöbbet nyújthassa. Megérte. Nagyon odatettük magunkat!”

A maga 24 évével Késely Ajna a négyes legidősebb tagja, kislányként már úszott a tíz évvel ezelőtti váltóban is (délelőtt, aztán este a társak Eb-aranyat nyertek Londonban). Úgyhogy Ajna szemei megteltek könnyel a hétfői döntő után:

„Hihetetlen, hogy tíz év után is tagja lehetek a négyszer kétszázas gyorsváltónak, ezért potyogtak a könnyeim, köszönöm, lányok, hogy köztetek lehetek.”

A délelőtt után első emberből befejezővé váló Ugrai Pannát edzője, Máté Hunor különleges tanáccsal bocsátotta útjára: „Olyan időt ússz a végén, hogy meglegyen az érem!”

Ugrai jó tanítvány. Nem mellesleg jobb, egyre jobb úszó. Megtette, amit edzője kért, élete legjobbját úszta hétfőn Saint-Denis-ben:

„Szoros volt a vége, de így is kalkuláltam előzetesen. Hunor azt mondta, nem érdekli, mennyit úszom a végén, csak legyen belőle érem. Amikor villant a fény a rajtkőnél, tudtam, ez összejött, érmesek vagyunk.”

A négy lány állt egymás mellett hétfő este Saint-Denis-ben, a kérdésre pedig, milyen kabala jár az érem mellé, Pádár Nikolett igencsak megható választ adott:

„Ez egy vízcsepp. Ez meg itt az ezüstérem.”

És ez még csak az első nap, jön a folytatás – éremgyűjtésben is, ebben biztosak vagyunk.

Kedden három döntősünk lesz: Jackl Vivien nyolcszáz gyorson, Szabó-Feltóthy Eszter 200 háton jutott a legjobb nyolc közé, míg Milák Kristóf a hétfői középdöntőből (holtversenyben) a hetedik helyen lépett tovább 50 pillangón. Amúgy országos csúccsal.