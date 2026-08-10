Korai véget érhet Szabó István székelyföldi kalandja – sajtóhír

A román futballportál értesülései szerint az 59 éves edzővel szemben azután fogyott el a székelyföldi klub vezérkarának türelme, hogy a csapat négyből négy vereséggel kezdte a Superliga új évadát, s legutóbb a Farul Constanta vendégeként maradt alul 3–2-re.

A Fanatik szerint Szabó sorsáról a hétvégi, Sepsi OSK elleni székely rangadó dönthet, s amennyiben a piros-feketék nem tudnak legalább egy döntetlent kicsikarni az újonc sepsiszentgyörgyiek ellen, úgy könnyen lehet, hogy Szondy Zoltán klubelnök megköszöni Szabó munkáját.

Ebben az esetben jó eséllyel a csapat előző vezetőedzője, Ilyés Róbert térhet vissza – írja a Fanatik. Mint ismert, Ilyés az előző évadban komoly meglepetésre különösebb izgalmak nélkül benntartotta a Csíkszeredát, majd a fáradtságra hivatkozva távozott a kispadról.