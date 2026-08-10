Nemzeti Sportrádió

Korai véget érhet Szabó István székelyföldi kalandja – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.08.10. 20:12
null
Fotó: FB/FK Csíkszereda
Címkék
FK Csíkszereda Szabó István Superliga
Nagyon inog a kispad a román labdarúgó-élvonalban (Superliga) érdekelt FK Csíkszeredát irányító Szabó István alatt – írja saját forrásaira hivatkozva a román Fanatik.

A román futballportál értesülései szerint az 59 éves edzővel szemben azután fogyott el a székelyföldi klub vezérkarának türelme, hogy a csapat négyből négy vereséggel kezdte a Superliga új évadát, s legutóbb a Farul Constanta vendégeként maradt alul 3–2-re.

A Fanatik szerint Szabó sorsáról a hétvégi, Sepsi OSK elleni székely rangadó dönthet, s amennyiben a piros-feketék nem tudnak legalább egy döntetlent kicsikarni az újonc sepsiszentgyörgyiek ellen, úgy könnyen lehet, hogy Szondy Zoltán klubelnök megköszöni Szabó munkáját.

Ebben az esetben jó eséllyel a csapat előző vezetőedzője, Ilyés Róbert térhet vissza – írja a Fanatik. Mint ismert, Ilyés az előző évadban komoly meglepetésre különösebb izgalmak nélkül benntartotta a Csíkszeredát, majd a fáradtságra hivatkozva távozott a kispadról.

Minden más foci
2026.08.08. 20:28

Román Superliga: Czékus Ádám duplája sem ért pontot a Csíkszeredának

 

FK Csíkszereda Szabó István Superliga
Legfrissebb hírek

Pont került a Sepsi-játékos két éve húzódó doppingügyére

Minden más foci
2026.08.07. 14:45

Győzött a DAC; döntetlent játszott a Sepsi az újoncrangadón

Minden más foci
2026.08.02. 20:01

Továbbra is rúgott gól nélkül a Csíkszereda a román élvonalban

Minden más foci
2026.07.31. 19:48

Szabó István: Nem jobb a román bajnokság az NB I-nél, csak más

Minden más foci
2026.07.28. 07:42

Románia: pont és gól nélkül kezdték az idényt a székelyföldi csapatok

Minden más foci
2026.07.20. 23:05

Podgoricai nevelés érkezett a Csíkszeredához

Minden más foci
2026.07.17. 17:45

Diószegi László: Egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy a Sepsit az élvonalban tartsam

Minden más foci
2026.07.16. 18:16

Megszületett az egyezség a Vasas és a Csíkszereda között – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.07.16. 14:13