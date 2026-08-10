Úszó Eb: Milák Kristóf országos csúccsal döntős 50 pillangón

A magyar versenyző a második futamban állt rajtkőre a középdöntőben, ahol az ötödik legjobb idővel csapott célba – ez összesítésben a hetedik, még továbbjutó helyre volt elég. A 22.75 másodperces idővel egyébként saját, 22.86 másodperces országos csúcsát javította meg.

A finálét kedd este rendezik meg.

ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Férfi 50 méter pillangó, középdöntő

1. Jegor Kornyejev (orosz) 22.36 másodperc

2. Maxime Grousset (francia) 22.49

3. Noe Ponti (svájci) 22.53

...7. Milák Kristóf 22.75