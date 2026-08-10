Úszó Eb: Milák Kristóf országos csúccsal döntős 50 pillangón
Milák Kristóf a hetedik legjobb idővel döntőbe jutott 50 méteres pillangóúszásban a párizsi vizes Európa-bajnokságon.
A magyar versenyző a második futamban állt rajtkőre a középdöntőben, ahol az ötödik legjobb idővel csapott célba – ez összesítésben a hetedik, még továbbjutó helyre volt elég. A 22.75 másodperces idővel egyébként saját, 22.86 másodperces országos csúcsát javította meg.
A finálét kedd este rendezik meg.
ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Férfi 50 méter pillangó, középdöntő
1. Jegor Kornyejev (orosz) 22.36 másodperc
2. Maxime Grousset (francia) 22.49
3. Noe Ponti (svájci) 22.53
...7. Milák Kristóf 22.75
Legfrissebb hírek
Kós Hubert: Én is Kós Huberttől várnám az érmeket
Úszás
2026.08.09. 16:07
Sós Csaba: Milák ilyenkor szokott nyerni
Úszás
2026.08.07. 07:51