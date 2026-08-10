Nemzeti Sportrádió

Ronald Araújo a Liverpoolé – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.08.10. 20:00
Fotó: Getty Images
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FC Barcelona Liverpool FC Premier League kölcsönszerződés Ronald Araujo
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa lesz Ronald Araújo, akit egy évre kölcsönbe szereztek meg a „vörösök” – írja hivatalos honlapján az Liverpool FC.

Egy évre kölcsönbe a Liverpool FC játékosa lesz Ronald Araújoadta hírül hivatalos honlapján a klub. A huszonhétszeres uruguayi válogatott középhátvéd Európában csak a Barcelona színeiben futballozott, és több mint 200 tétmeccset játszott gránátvörös-kékben, a legutóbbi idényben a csapatkapitányi karszalagot is megkapta.

„Alig várom, hogy edzésbe álljak, nagyon-nagyon boldog vagyok – mondta a liverpoolfc.com-nak Araújo, aki a 33-as mezszámot viseli majd. – Izgatott vagyok, hiszen a Liverpool hatalmas klub, gazdag történelemmel. Várom a találkozást a csapattársakkal, várom, hogy játszhassak, rendkívül motiváltan kezdem meg az itteni munkát. Azt hiszem, a karrierem jelenlegi fázisában ideális helyre kerültem, tovább kellett lépnem. Hallottam, hogy a Liverpool érdeklődik utánam, és nagyon gyorsan létrejött a megállapodás. Még egyszer elmondom: nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy a klubnak szüksége van rám, jókor kerültem jó helyre.”

 

FC Barcelona Liverpool FC Premier League kölcsönszerződés Ronald Araujo
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