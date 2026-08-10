Nemzeti Sportrádió

Boszniában folytatja a volt FTC-, ZTE- és DVTK-középpályás – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.08.10. 21:13
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Fotó: Facebook/FK Borac Banja Luka
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DVTK FTC ZTE Borac Banja Luka Anderson Esiti
A Borac Banja Lukánál folytatja pályafutását Anderson Esiti, a Ferencváros, a ZTE és a Diósgyőr korábbi játékosa, aki 63 mérkőzésen két gólt szerzett a magyar élvonalban.

A boszniai FK Borac Banja Lukánál folytatja pályafutását Anderson Esiti – a Magyarországon a Ferencvárosnál, a Zalaegerszegnél és a Diósgyőrnél is megforduló háromszoros nigériai válogatott középpályás új klubja tájékoztatása szerint 2028. június végéig írt alá a piros-kékekhez.

 

DVTK FTC ZTE Borac Banja Luka Anderson Esiti
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