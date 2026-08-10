Boszniában folytatja a volt FTC-, ZTE- és DVTK-középpályás – hivatalos
A Borac Banja Lukánál folytatja pályafutását Anderson Esiti, a Ferencváros, a ZTE és a Diósgyőr korábbi játékosa, aki 63 mérkőzésen két gólt szerzett a magyar élvonalban.
A boszniai FK Borac Banja Lukánál folytatja pályafutását Anderson Esiti – a Magyarországon a Ferencvárosnál, a Zalaegerszegnél és a Diósgyőrnél is megforduló háromszoros nigériai válogatott középpályás új klubja tájékoztatása szerint 2028. június végéig írt alá a piros-kékekhez.
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