Videó: a szögletzászlóval ünnepelt a csatár a vendégtábor előtt – dulakodás lett belőle
Csütörtök este, a Strasbourg–Mainz (4–0) Európa-liga-mérkőzés lefújása után a hazaiak csatára, Martial Godo a vendégtábor elé ment ünnepelni úgy, hogy kivette a szögletzászlót a helyéről, mire érkezett a német csapatból Nadiem Amiri, aki meglökte az elefántcsontparti játékost. Aztán mások is érkeztek, kialakult egy lökdösődés az alapvonal mellett, ketten el is estek. Godo az eset után sárga lapot kapott, Amiri pirosat.
EURÓPA-LIGA
Strasbourg (francia)–Mainz (német) 4–0 (Nanasi 26., Ouattara 35., Enciso 69., Emegha 74.)
Továbbjutott: a Strasbourg, 4–2-es összesítéssel
