Videó: a szögletzászlóval ünnepelt a csatár a vendégtábor előtt – dulakodás lett belőle

Csütörtök este, a Strasbourg–Mainz (4–0) Európa-liga-mérkőzés lefújása után a hazaiak csatára, Martial Godo a vendégtábor elé ment ünnepelni úgy, hogy kivette a szögletzászlót a helyéről, mire érkezett a német csapatból Nadiem Amiri, aki meglökte az elefántcsontparti játékost. Aztán mások is érkeztek, kialakult egy lökdösődés az alapvonal mellett, ketten el is estek. Godo az eset után sárga lapot kapott, Amiri pirosat.