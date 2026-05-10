Stollárék az első fordulóban búcsúztak párosban Rómában

A 27 éves magyar játékos és társa a meccs során ötször veszítette el az adogatását, miközben hat bréklabdából egyet sem tudott kihasználni.

A csehek három ászt ütöttek, s mindegyik adogatójátékukat megnyerték, végül mindössze 57 perc alatt diadalmaskodtak.

WTA 1000-ES TORNA, RÓMA (8 312 293 dollár, salak)

PÁROS, 1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Nosková, Valentová (cseh)–Stollár, Csan Hao-Csing (magyar, tajvani) 6:1, 6:1