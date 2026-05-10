Stollárék az első fordulóban búcsúztak párosban Rómában

Stollár Fanny a tajvani Csan Hao-Csinggel az oldalán két sima szettben vereséget szenvedett a cseh Linda Nosková, Tereza Valentová duótól a római salakpályás tenisztorna női párosversenyének vasárnapi első fordulójában.
A 27 éves magyar játékos és társa a meccs során ötször veszítette el az adogatását, miközben hat bréklabdából egyet sem tudott kihasználni.
A csehek három ászt ütöttek, s mindegyik adogatójátékukat megnyerték, végül mindössze 57 perc alatt diadalmaskodtak.
WTA 1000-ES TORNA, RÓMA (8 312 293 dollár, salak)
PÁROS, 1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Nosková, Valentová (cseh)–Stollár, Csan Hao-Csing (magyar, tajvani) 6:1, 6:1
Legfrissebb hírek
Novak Djokovics támogatja a bojkottra készülőket
Tenisz
2026.05.08. 16:11
Nem jött össze a Fucsovics–Djokovics meccs Rómában
Tenisz
2026.05.07. 14:17
Udvardy búcsúzott a római tenisztorna második fordulójában
Tenisz
2026.05.07. 13:17
Gálfi nagy csatában búcsúzott a római tenisztornán
Tenisz
2026.05.06. 21:07
Gálfi mérkőzése eső miatt félbeszakadt a római tenisztornán
Tenisz
2026.05.06. 19:26
Bondár Anna nagy csatában búcsúzott Rómában
Tenisz
2026.05.05. 15:09
Gálfi legyőzte Grabhert, főtáblás Rómában
Tenisz
2026.05.05. 11:59
Ezek is érdekelhetik