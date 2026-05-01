Sinner megállíthatatlan Madridban, történelmi sorozat kapujában

Sinner már a mérkőzés elején magas fokozatra kapcsolt, és végig kézben tartotta az irányítást. Az összecsapás 85 percig tartott.

„Próbáltam nagyon agresszíven játszani, és jól éreztem magam fogadóként. A második szettben az ellenfelem jobban szervált, így nehezebb lett a dolgom, de összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményemmel. Ma igazán jól ment a játék” – értékelt az olasz klasszis.



Sinner lendülete már a negyeddöntőben is látványos volt, amelyben a feltörekvő Rafael Jodar ellen aratott magabiztos győzelmet. Ezt a formát vitte tovább az elődöntőbe is: 17 nyerőt ütött, míg Fils csak tízig jutott, és az olasz játékos egyetlen bréklabdát sem engedett ellenfelének.

A döntőben Sinner ellenfele a kétszeres madridi bajnok Alexander Zverev vagy a 21 éves belga Alexander Blockx lesz.

ATP ÉS WTA 1000-ES TENISZTORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)

FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Arthur Fils (francia, 21.) 6:2, 6:4