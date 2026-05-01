Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: ZTE–Puskás Akadémia 1–1

Sinner megállíthatatlan Madridban, történelmi sorozat kapujában

ROCK PÉTER
2026.05.01. 18:25
Jannik Sinner a Roland Garroshoz közeledve is csúcsformában van (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Arthur Fils ATP Madrid Jannik Sinner
A világranglistát vezető Jannik Sinner újabb erődemonstrációt tartott a Madrid Open elődöntőjében: a 24 éves olasz játékos 6:2, 6:4-re legyőzte Arthur Filst, és a mesterversenyeket tekintve egymás után ötödször bejutott a fináléba – ha meg is nyeri az 1000-es tornát, akkor történelmet ír.

Sinner már a mérkőzés elején magas fokozatra kapcsolt, és végig kézben tartotta az irányítást. Az összecsapás 85 percig tartott.

„Próbáltam nagyon agresszíven játszani, és jól éreztem magam fogadóként. A második szettben az ellenfelem jobban szervált, így nehezebb lett a dolgom, de összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményemmel. Ma igazán jól ment a játék”értékelt az olasz klasszis.


Sinner lendülete már a negyeddöntőben is látványos volt, amelyben a feltörekvő Rafael Jodar ellen aratott magabiztos győzelmet. Ezt a formát vitte tovább az elődöntőbe is: 17 nyerőt ütött, míg Fils csak tízig jutott, és az olasz játékos egyetlen bréklabdát sem engedett ellenfelének.

A döntőben Sinner ellenfele a kétszeres madridi bajnok Alexander Zverev vagy a 21 éves belga Alexander Blockx lesz.

ATP ÉS WTA 1000-ES TENISZTORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)
FÉRFI EGYES, ELŐDÖNTŐ
Jannik Sinner (olasz, 1.)–Arthur Fils (francia, 21.) 6:2, 6:4

 

