Mindkét játékos sírt a madridi tenisztorna női egyesének döntője után – videó

R. P.
2026.05.02. 19:11
Marta Kosztyuk (Fotó: X/WTA)
Madrid tenisz Marta Kosztyuk Mirra Andrejeva
Marta Kosztyuk győzelmével ért véget a madridi 1000-es női tenisztorna. Az ukrán játékos két szettben nyert az orosz Mirra Andrejeva ellen.

Marta Kosztyuk életében először nyert 1000-es tornát.

A döntő után a kézfogás elmaradt az ukrán és az orosz játékos között, ugyanakkor egyik játékos sem bírta visszatartani a könnyeit.

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
NŐI EGYES, DÖNTŐ
Marta Kosztyuk (ukrán, 26.)–Mirra Andrejeva (orosz, 9.) 6:3, 7:5
FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ
Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 3.)–Guido Andreozzi, Manuel Guinard (argentin, francia) 6:3, 3:6, 10–7
 

 

