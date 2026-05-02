Mindkét játékos sírt a madridi tenisztorna női egyesének döntője után – videó
Marta Kosztyuk győzelmével ért véget a madridi 1000-es női tenisztorna. Az ukrán játékos két szettben nyert az orosz Mirra Andrejeva ellen.
Marta Kosztyuk életében először nyert 1000-es tornát.
A döntő után a kézfogás elmaradt az ukrán és az orosz játékos között, ugyanakkor egyik játékos sem bírta visszatartani a könnyeit.
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
NŐI EGYES, DÖNTŐ
Marta Kosztyuk (ukrán, 26.)–Mirra Andrejeva (orosz, 9.) 6:3, 7:5
FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ
Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 3.)–Guido Andreozzi, Manuel Guinard (argentin, francia) 6:3, 3:6, 10–7
