Mindkét játékos sírt a madridi tenisztorna női egyesének döntője után – videó

Marta Kosztyuk életében először nyert 1000-es tornát.

A döntő után a kézfogás elmaradt az ukrán és az orosz játékos között, ugyanakkor egyik játékos sem bírta visszatartani a könnyeit.

CUE THE BACKFLIP 🤩@marta_kostyuk races to her FIRST career WTA 1000 title with a straight sets win over Andreeva!#MMOPEN pic.twitter.com/sRIJwo8u9M — wta (@WTA) May 2, 2026

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

NŐI EGYES, DÖNTŐ

Marta Kosztyuk (ukrán, 26.)–Mirra Andrejeva (orosz, 9.) 6:3, 7:5

FÉRFI PÁROS, DÖNTŐ

Harri Heliövaara, Henry Patten (finn, brit, 3.)–Guido Andreozzi, Manuel Guinard (argentin, francia) 6:3, 3:6, 10–7

