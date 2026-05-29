Hétfőtől szenior tenisz Európa-bajnokság Budapesten



A Magyar Teniszszövetség (MTSZ) 2024-ben három évre nyerte el a szenior Eb rendezési jogát, amelyet a Szabadidős és Szenior Tenisz Szövetséggel (SZTSZ) karöltve bonyolít le. A tavalyi sikeres kontinensbajnokság után június 1. és 7. között ismét Magyarországon lépnek pályára a világ legjobb szenior játékosai. A rendezvény nagyságát és a megnőtt igényeket jól mutatja, hogy idén már négy budapesti helyszínen – a Nemzeti Edzésközpontban, a Vasas Folyondár utcai Sportközpontjában, a Szépvölgyi Teniszcentrumban és a Római Teniszakadémián – zajlanak majd a meccsek.

A szenior Európa-bajnokság a Tennis Europe, illetve a kontinens legjelentősebb szeniorversenye, így a megszerezhető Európa-bajnoki aranyérem mellett a győztesek 1000 ranglistapontot kapnak az ITF World Tennis Masters Tour ranglistáján. A nők és a férfiak egyaránt 13-13 korcsoportban lépnek pályára, a 30+ kategóriától egészen a legidősebb, 90+ korosztályig. Az egyéni mérkőzések mellett a rendkívül népszerű páros és vegyes páros versenyszámokban is bajnokokat avatnak.

Az eseményt a Tennis Europe honlapján keresztül – élő pontkövetéssel és streaming közvetítéssel – világszerte figyelemmel kísérhetik majd a szurkolók. A nevezések alapján idén is Budapestre jönnek a szenior tenisz világelitjének képviselői, többek között a 30+-os kategóriában induló, címvédő spanyol Antonio Barcelo, és az ugyancsak tavalyi győztes szerb Petar Djukics (35+).