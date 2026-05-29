Átadták a Sandbox Beachet Törökbálinton

Megnyitotta kapuit a Sandbox Beach a Törökbálinti Sportközpontban. A Cseh László Uszoda közvetlen szomszédságában lévő ezer négyzetméteres területen négy strandröplabdapálya, illetve azok kiszolgáló létesítményei épültek fel, amelyek alkalmasak strandteniszre, strandkézilabdára és strandfutballra egyaránt. A gyerekek már a szerdai hivatalos megnyitó alkalmával igénybe vették a pályákat egy tesztverseny erejéig, illetve bemutatót tartottak korosztályos bajnok és érmes strandröplabdázók és strandteniszezők is, de a létesítmény első hivatalos rendezvénye éppen utóbbi sportág országos bajnokságának fordulója lesz a hétvégén.

Az arénában található még egy úgynevezett Sandbox is, amely a világon egyre inkább elterjedő edzésprogramot takar, ami kihasználja a homok jótékony hatásait, ezzel segítve a rehabilitációt és a preventív felkészülést, s ahol egyszerre lehet fejlődni, regenerálódni és megelőzni a sérüléseket, mindezt játékos formában. Ennek bemutatóját erre specializálódott szakemberek tartották, akiknek segítségét igénybe vehetik majd az érdeklődők.

A megnyitón részt vett Szőke Péter polgármester, illetve Vajk Balázs, a sportközpont igazgatója is, akik bejelentették, hogy a tervek szerint a következő nyáron egy strandmedence is várja majd az idelátogatókat, hiszen „strandröplabdázni úgy az igazi, ha vízfelület is van mellette”.

A Sandbox Beach építője és egyben létesítmény-vezetője a korábbi kétszeres országos bajnok strandröplabdázó Vocskó Máté, aki elmondta, hogy ideális helyen van az aréna, hiszen három iskola is található a sportközpont környezetében, amelyek tanulói iskolai foglalkozások keretein belül is igénybe vehetik a pályákat. Azok a törökbálinti, illetve környékbeli gyerekek, akik versenyszerűen szeretnék űzni a sportágakat, a közelmúltban alapított Törökbálinti Strandsport Akadémia keretein belül tehetik ezt majd meg, elsősorban egyelőre strandröplabdában.