Nyolc gólt szerzett, fontos lépést tett a döntő felé a Nyíregyháza a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I rájátszásának 8. fordulójában a Nyíregyháza 8–3-ra nyert Nyírbátorban, míg a DEAC 4–4-et játszott az Aramis SE vendégeként.
A Nyíregyháza a sikerével nagy lépést tett a bajnoki döntő felé – az első két helyezett játssza majd –, ám január 18-án vár még rá az Újpest (amely egy ponttal bebiztosítaná helyét a fináléban és a tabella élén) elleni rangadó, egy hétre rá pedig az Aramis SE elleni mérkőzés. Az üldöző Veszprémnek némileg könnyebb a sorsolása, mivel előbb a DEAC-hoz látogat, majd a Nyírbátort fogadja.
FÉRFI FUTSAL NB I, RÁJÁTSZÁS
FELSŐHÁZ, 8. FORDULÓ
Nyírbátor–Nyíregyháza 3–8
Aramis SE–DEAC 4–4
Csütörtökön játszották
Veszprém–Újpest 1–2
