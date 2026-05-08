Nyolc gólt szerzett, fontos lépést tett a döntő felé a Nyíregyháza a futsal NB I-ben

A Nyíregyháza a sikerével nagy lépést tett a bajnoki döntő felé – az első két helyezett játssza majd –, ám január 18-án vár még rá az Újpest (amely egy ponttal bebiztosítaná helyét a fináléban és a tabella élén) elleni rangadó, egy hétre rá pedig az Aramis SE elleni mérkőzés. Az üldöző Veszprémnek némileg könnyebb a sorsolása, mivel előbb a DEAC-hoz látogat, majd a Nyírbátort fogadja.

FÉRFI FUTSAL NB I, RÁJÁTSZÁS

FELSŐHÁZ, 8. FORDULÓ

Nyírbátor–Nyíregyháza 3–8

Aramis SE–DEAC 4–4

Csütörtökön játszották

Veszprém–Újpest 1–2