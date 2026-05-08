„A szakosztályok működése stabil és biztosított” – az FTC reagált a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatra
Mint arról korábban már hírt adtunk, a Magyar Közlönyben megjelent, 1136/2026. számú, egyes költségvetési kérdésekről szóló határozat harmadik pontja kimondja: a kormány „felkéri a honvédelmi minisztert, hogy amennyiben a Ferencvárosi Torna Club kezdeményezi az állam irányába fennálló kötelezettségeinek időbeli átütemezését, és ezt a jogszabályok lehetővé teszik, vizsgálja meg a kérelem kedvező elbírálásának lehetőségét”. A határozat a döntését két ponttal indokolja. Egyrészt elismeri, hogy „a sportszervezetek tevékenysége kiemelt jelentőséggel bír az egészségmegőrzés, az ifjúságnevelés, valamint a közösségépítés területén”. Másrészt megjegyzi, „az elmúlt évek gazdasági kihívásai, ideértve a koronavírus-világjárványt, az energiaválságot, majd az orosz–ukrán háborút, komoly nehézségek elé állították a sportszervezeteket”.
A Ferencváros pénteken délután a Mandiner megkeresésére reagált a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatra: mint írták, a szakosztályok működése stabil és biztosított, a határozat nem érinti sem az FTC Labdarúgó Zrt. gazdálkodását, sem az egyesület bármilyen szokásos és kötelező járulék-, valamint adó-, vagy illetékfizetési kötelezettségeit.
„Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent, az FTC-t érintő kormányhatározat a sajtóban leírt vélekedésekkel ellentétben nem érinti sem az FTC Labdarúgó Zrt. gazdálkodását, sem az FTC bármilyen szokásos és kötelező járulék-, valamint adó-, vagy illetékfizetési kötelezettségeit, amelyeknek a klub továbbra is, az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan időben eleget kíván és fog tenni. Az FTC szakosztályainak működése stabil és biztosított. A hivatkozott kormányhatározat az FTC szakosztályainak sportcélú támogatási jogviszonyainak lezárásával kapcsolatos, évek óta húzódó folyamatok lezárását szolgálja, összhangban az államháztartás működésére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel” – olvasható a Ferencvárosi TC Mandinernek megküldött válaszlevelében.