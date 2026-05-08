„A szakosztályok működése stabil és biztosított” – az FTC reagált a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatra

A Ferencváros pénteken délután a Mandiner megkeresésére reagált a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatra: mint írták, a szakosztályok működése stabil és biztosított, a határozat nem érinti sem az FTC Labdarúgó Zrt. gazdálkodását, sem az egyesület bármilyen szokásos és kötelező járulék-, valamint adó-, vagy illetékfizetési kötelezettségeit.

„Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent, az FTC-t érintő kormányhatározat a sajtóban leírt vélekedésekkel ellentétben nem érinti sem az FTC Labdarúgó Zrt. gazdálkodását, sem az FTC bármilyen szokásos és kötelező járulék-, valamint adó-, vagy illetékfizetési kötelezettségeit, amelyeknek a klub továbbra is, az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan időben eleget kíván és fog tenni. Az FTC szakosztályainak működése stabil és biztosított. A hivatkozott kormányhatározat az FTC szakosztályainak sportcélú támogatási jogviszonyainak lezárásával kapcsolatos, évek óta húzódó folyamatok lezárását szolgálja, összhangban az államháztartás működésére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel” – olvasható a Ferencvárosi TC Mandinernek megküldött válaszlevelében.