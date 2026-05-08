Söprés az elődöntőben, zsinórban harmadszor is Olaj–Falco finálé lesz a férfi kosárlabda NB I-ben
A pénteken harmadszor összecsapó Szolnok és az Atomerőmű tavaly is az elődöntőben találkozott, ám idén változott az alaphelyzet, az alapszakaszgyőztes Tisza-parti együttes kezdhette saját csarnokában a párharcot, és könnyedén hozta a nyitányt, majd szorosabb ütközetben kedden Paksot is bevette, azaz péntekre meccslabdához jutott (egy éve pályaelőnyből kapott ki az ASE 3–1-re). A tolnaiak oldalán elengedhetetlennek tűnt a változtatás, mert egyik találkozón sem volt reális győzelmi esélye a piros-kékeknek, akik ugyan az alapszakaszban oda-vissza legyőzték az Olajt (Szolnokon 40 ponttal), ám az igazán fontos összecsapásokat (Magyar Kupa-elődöntő és a bajnoki elődöntő első két meccse) elvesztették. Főleg a triplákat dobta sokkal jobban eddig a Szolnok, az amerikai Le’Tre Darthard be is nyesett egy újabbat a második perc elején, ez volt a meccs első kosara. Sok szabálytalansággal dolgozott a Paks, négy perc után már hat személyi hiba állt a vendégjátékosok neve mellett, ám ez működött, mert kevés pont esett, és nem tudott ritmusba kerülni a hazai együttes (8–8, 7. perc). Krivacsevics Márkó kettő plusz egyes kombinációja után öt ponttal meglépett az ASE a 12. percben, de az első paksi hárompontos csak a 18. percben ért a gyűrűbe – kilencedik kísérletből –, ám így is előnyben voltak a vendégek a nagyszünetben (32–38).
Egyre nagyobb önbizalommal játszott a Paks, a sok elrontott tripla visszavetette a szolnokiakat, akik 13 pontos hátrányba kerültek (39–52, 28. perc). Ideges lett a légkör, és idegesek lettek a hazai játékosok, nem úgy Pallai Tamás csapatkapitány, aki előbb „hergelte” a B-közepet egy jó védekezést követően, majd remek megoldásokkal megindította a hazaiak rohamát. Sorra szerezték a labdákat a hazai játékosok, pokollá változott a Tiszaliget, legalábbis a kék mezesek számára – futott az Olaj egy 13–1-es etapot bő három perc alatt, de fordítania nem sikerült. Legalábbis a 39. percig, de ez is elég volt, a végén óriási izgalmak közepette a hazaiak két ponttal győztek, és megnyerték a párharcot. 65–63
Rendkívül szoros és fordulatos volt a szombathelyi mérkőzés is, amelyen a Falco a meccs lefújása előtt négy másodperccel szerzett Váradi Benedek duplával nyert egy ponttal a Kaposvár ellen, és így szintén 3–0-val jutott a fináléba, ahol újra az Olajjal csap össze, a párharc jövő szombaton kezdődik. 93–92
Zsinórban harmadszor rendeznek Olaj–Falco döntőt – tavaly a szolnokiak, előtte a szombathelyiek örülhettek. Ez a párharc a két csapat 6. egymás elleni fináléja lesz, jelenleg 3–2-re az Olajbányász vezet a sorozatban kilencedik döntőjére készülő Falco ellen.
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE 65–63 (13–14, 19–24, 13–15, 20–10)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Szolnok javára
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK 93–92 (26–29, 27–15, 11–31, 29–17)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Falco javára
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK 94–78 (28–18, 39–12, 10–24, 17–24)
Részletes jegyzőkönyvek később.
|AZ ALSÓHÁZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. Pécs
5
4
1
464–388
0.909
14
|2. Körmend
5
3
2
467–466
0.909
14
|3. Kecskemét
6
4
2
497–503
0.792
13
|4. Zalaegerszeg
6
1
5
517–550
0.708
11
|5. Szeged
5
3
2
486–461
0.682
9
|6. Oroszlány
5
1
4
405–468
0.636
8