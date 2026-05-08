Nemzeti Sportrádió

Söprés az elődöntőben, zsinórban harmadszor is Olaj–Falco finálé lesz a férfi kosárlabda NB I-ben

FAZEKAS ZOLTÁN
2026.05.08. 20:07
Somogyi Ádám és társai harmadszor is legyőzték az Atomerőműt (Fotó: Árvai Károly, archív)
A férfi kosárlabda NB I döntőjébe jutott a Szolnoki Olajbányász és a Falco KC Szombathely is, miután a párharcok harmadik mérkőzésén a címvédő az Atomerőmű SE-t, a tavaly szintén finalista szombathelyi csapat pedig a Kaposvári KK-t győzte le nagy csatában hazai pályán.

A pénteken harmadszor összecsapó Szolnok és az Atomerőmű tavaly is az elődöntőben találkozott, ám idén változott az alaphelyzet, az alapszakaszgyőztes Tisza-parti együttes kezdhette saját csarnokában a párharcot, és könnyedén hozta a nyitányt, majd szorosabb ütközetben kedden Paksot is bevette, azaz péntekre meccslabdához jutott (egy éve pályaelőnyből kapott ki az ASE 3–1-re). A tolnaiak oldalán elengedhetetlennek tűnt a változtatás, mert egyik találkozón sem volt reális győzelmi esélye a piros-kékeknek, akik ugyan az alapszakaszban oda-vissza legyőzték az Olajt (Szolnokon 40 ponttal), ám az igazán fontos összecsapásokat (Magyar Kupa-elődöntő és a bajnoki elődöntő első két meccse) elvesztették. Főleg a triplákat dobta sokkal jobban eddig a Szolnok, az amerikai Le’Tre Darthard be is nyesett egy újabbat a második perc elején, ez volt a meccs első kosara. Sok szabálytalansággal dolgozott a Paks, négy perc után már hat személyi hiba állt a vendégjátékosok neve mellett, ám ez működött, mert kevés pont esett, és nem tudott ritmusba kerülni a hazai együttes (8–8, 7. perc). Krivacsevics Márkó kettő plusz egyes kombinációja után öt ponttal meglépett az ASE a 12. percben, de az első paksi hárompontos csak a 18. percben ért a gyűrűbe – kilencedik kísérletből –, ám így is előnyben voltak a vendégek a nagyszünetben (32–38). 

Egyre nagyobb önbizalommal játszott a Paks, a sok elrontott tripla visszavetette a szolnokiakat, akik 13 pontos hátrányba kerültek (39–52, 28. perc). Ideges lett a légkör, és idegesek lettek a hazai játékosok, nem úgy Pallai Tamás csapatkapitány, aki előbb „hergelte” a B-közepet egy jó védekezést követően, majd remek megoldásokkal megindította a hazaiak rohamát. Sorra szerezték a labdákat a hazai játékosok, pokollá változott a Tiszaliget, legalábbis a kék mezesek számára – futott az Olaj egy 13–1-es etapot bő három perc alatt, de fordítania nem sikerült. Legalábbis a 39. percig, de ez is elég volt, a végén óriási izgalmak közepette a hazaiak két ponttal győztek, és megnyerték a párharcot. 65–63

Rendkívül szoros és fordulatos volt a szombathelyi mérkőzés is, amelyen a Falco a meccs lefújása előtt négy másodperccel szerzett Váradi Benedek duplával nyert egy ponttal a Kaposvár ellen, és így szintén 3–0-val jutott a fináléba, ahol újra az Olajjal csap össze, a párharc jövő szombaton kezdődik. 93–92

Zsinórban harmadszor rendeznek Olaj–Falco döntőt – tavaly a szolnokiak, előtte a szombathelyiek örülhettek. Ez a párharc a két csapat 6. egymás elleni fináléja lesz, jelenleg 3–2-re az Olajbányász vezet a sorozatban kilencedik döntőjére készülő Falco ellen.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
NHSZ-Szolnoki OlajbányászAtomerőmű SE 65–63 (13–14, 19–24, 13–15, 20–10)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Szolnok javára
Falco-Vulcano Energia KC SzombathelyKometa-KVGY Kaposvári KK 93–92 (26–29, 27–15, 11–31, 29–17)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Falco javára
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
Duna Aszfalt-DTKH KecskemétZalakerámia ZTE KK 94–78 (28–18, 39–12, 10–24, 17–24)
Részletes jegyzőkönyvek később.

AZ ALSÓHÁZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K

Relatív

1. Pécs

5

4

1

464–388

0.909 

14 

2. Körmend

5

3

2

467–466

0.909 

14 

3. Kecskemét

6

4

2

497–503

0.792 

13 

4. Zalaegerszeg

6

1

5

517–550

0.708 

11 

5. Szeged

5

3

2

486–461

0.682 

6. Oroszlány

5

1

4

405–468

0.636 

 

 

