Paul Magnier nyerte az első bulgáriai szakaszt a Girón

Már a 14. alkalommal döntöttek úgy a Giro d’Italia szervezői, hogy Olaszországon kívüli különleges helyszínre viszik az első néhány szakaszt. Volt már Grande Partenza, azaz nagy rajt többek között Hollandiában, Belgiumban, Dániában, Észak-Írországban, Izraelben, Albániában, a szívünkhöz mégsem ezek, hanem a 2022-es magyarországi három nap áll a legközelebb.

Négy évvel ezelőtt az egész ország rózsaszínbe öltözve várta a mezőnyt, benne Dina Mártonnal, Fetter Erikkel és Valter Attilával, hogy néhány másodperc alatt elhaladjon előtte. A kerékpáros életérzést az idén Bulgária tapasztalhatja meg, a szervezők a nyitó szakaszt rögtön a magyarok által is közkedvelt üdülőövezetre vitték el. A Naposparton a Fekete-tengerbe nyúló Neszebárból indult a peloton, hogy a környéken 147 kilométer megtétele után megérkezzen Burgaszba.

Az útvonal profilja sík volt, így minden adva volt egy izgalmas mezőnyhajrához. Miután 20 kilométerrel a cél előtt beérték a két szökevényt, a spanyol Diego Sevillát és az olasz Manuele Tarozzit, el is kezdődött a helyezkedés. Hatalmas tempó, egyre fokozódó feszültség. Az egy kilométeres kaput követően minimálisan emelkedni kezdett az út, ami össze is szűkült. Ennek 600 méterrel a befutó előtt nagyon komoly következménye lett: egy óriási tömegbukás, amiben a 184 tagú mezőny nagy része szó szerint fennakadt. A földön fekvők teljes útszélességű élő falat képeztek a mögöttük lévőknek.

Csupán 11-en úszták meg, mögöttük történt a bukás. A favorit sprinterek közül a holland Dylan Groenewegennel és az ausztrál Kaden Grovesszal szemben az olasz Jonathan Milan és a német Pascal Ackermann is megúszta, de egyikükben sem volt meg a győzelemhez szükséges erő. Nem úgy a francia Paul Magnier-ben, aki jókor indított, és kibírta a vonalig, a dán Tobias Lund Andresen, a brit Ethan Vernon és a többiek már csak bottal üthették a nyomát.

A Soudal Quick-Step 22 éves fiatalja karrierje eddigi legnagyobb sikerét aratta, aminek a jutalmául szombaton rózsaszínű trikóban tekerhet. A 221 kilométer hosszú 2. szakaszon nem egyértelmű, hogy mezőnyhajrá lesz, köszönhetően annak a 3.9 kilométer hosszú, átlagban 6.8 százalékos emelkedőnek, ami után már csak 10 kilométer lesz hátra.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra és a saját teljesítményemre is, örülök, hogy jó formában tudtam elkezdeni a Girót. Hektikus volt a vége, egy viszonylag könnyű nap volt, aminek a befejező részére mindenki friss maradt. Jó helyzetben voltam, de keskeny volt az út, tudtam, hogy ez trükkös lesz, ezért próbáltam jó pozícióba kerülni. Jasper Stuyven és Dries Van Gestel nagy munkát végzett értem, én pedig be tudtam fejezni. Sok jó sprinter van még itt a verseny elején, először sprinteltem ilyen nagy nevű ellenfelekkel szemben, boldog vagyok, hogy sikerült megvernem őket.” VÉLEMÉNY: Paul Magnier, az 1. szakasz győztese

KERÉKPÁR

109. GIRO D’ITALIA

1. szakasz (Neszebár–Burgasz, 147 km)

1. Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 3:21:08 óra

2. Tobias Lund Andresen (dán, Decathlon CMA CGM Team) azonos idővel

3. Ethan Vernon (brit, NSN Cycling Team) azonos idővel