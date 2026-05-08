Női kézi NB I: a Győr ismét tíz góllal győzte le az Esztergomot

2026.05.08. 19:24
A Győr magabiztosan nyert Esztergomban (Fotó: Facebook, Esztergom Handball)
Esztergom kézilabda Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
A Győri Audi ETO KC idegenben győzte le 39–29-re az Esztergomot a női kézilabda NB I 23. fordulójának pénteki mérkőzésén.

Rangadó várt a friss Magyar Kupa-győztes Győrre Esztergomban. A vendégek kétpontos előnnyel vezették a tabellát a Ferencváros előtt, míg az Esztergom stabil negyedik, hiszen hat pontra vannak lemaradva a Debrecentől, de héttel megelőzik a Vácot.

A győriek hamar átvették az irányítást, Ida-Marie Dahl révén meg is szerezték a vezetést. Az Esztergom 1–1-nél és 2–2-nél még egyenlíteni tudott, utána viszont csak futott az eredmény után.

Elek Gábor 6–3-as hátránynál kikérte az első idejét, az esztergomiak mestere elégedetlen volt azzal, amit csapata támadásban mutatott, pontosabban nem azt játszotta, amit kért. Ám nem tudott közelebb kerülni az Esztergom, Dione Housheer 28. percben szerzett góljával először volt tíz gól a felek között (10–20), és a szünetben is kilenccel vezettek még a vendégek.

A második játékrészben sem változott jelentősen a játék képe, a győriek gyors játékával nem tudott mit kezdeni az Esztergom, és ahogy január 6-án, úgy ezúttal is tíz góllal győzte le a 48 százalékos hatékonysággal kapura lövő hazaiakat. A győrieknél Nathalie Hagman, Fodor Csenge és Dione Housheer is öt gólig jutott, a jövő héten Európa-liga négyes döntőben szereplő Esztergomban Varga Emília hét, Horváth Fanni hat góllal zárt.   

KÉZILABDA
NŐI NB I, 23. FORDULÓ
Mol EsztergomGyőri Audi ETO KC 29–39 (11–20)
Jegyzőkönyv később.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K      

Gk 

  1. Győr

23

22

1

857–545

+312 

45 

  2. FTC

22

20

1

1

756–546

+210 

41 

  3. Debrecen

22

20

2

738–510

+228 

40 

  4. Esztergom

24

16

2

6

782–634

+149 

34 

  5. Vác

22

13

1

8

653–591

+62 

27 

  6. Székesfehérvár

22

12

1

9

598–570

+28 

25 

  7. Mosonmagyaróvár

22

8

2

12

587–606

–19 

18 

  8. Kisvárda

22

9

13

569–627

–58 

18 

  9. Budaörs

22

7

3

12

590–640

–50 

17 

10. Szombathely

22

7

2

13

613–686

–73 

16 

11. Vasas

22

6

3

13

588–639

–51 

15 

12. NEKA

22

6

16

561–694

–134 

12 

13. Kozármisleny

23

1

22

526–789

–263 

14. Dunaújváros

22

2

20

472–813

–341 

 

 

