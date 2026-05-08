Női kézi NB I: a Győr ismét tíz góllal győzte le az Esztergomot

Rangadó várt a friss Magyar Kupa-győztes Győrre Esztergomban. A vendégek kétpontos előnnyel vezették a tabellát a Ferencváros előtt, míg az Esztergom stabil negyedik, hiszen hat pontra vannak lemaradva a Debrecentől, de héttel megelőzik a Vácot.

A győriek hamar átvették az irányítást, Ida-Marie Dahl révén meg is szerezték a vezetést. Az Esztergom 1–1-nél és 2–2-nél még egyenlíteni tudott, utána viszont csak futott az eredmény után.

Elek Gábor 6–3-as hátránynál kikérte az első idejét, az esztergomiak mestere elégedetlen volt azzal, amit csapata támadásban mutatott, pontosabban nem azt játszotta, amit kért. Ám nem tudott közelebb kerülni az Esztergom, Dione Housheer 28. percben szerzett góljával először volt tíz gól a felek között (10–20), és a szünetben is kilenccel vezettek még a vendégek.

A második játékrészben sem változott jelentősen a játék képe, a győriek gyors játékával nem tudott mit kezdeni az Esztergom, és ahogy január 6-án, úgy ezúttal is tíz góllal győzte le a 48 százalékos hatékonysággal kapura lövő hazaiakat. A győrieknél Nathalie Hagman, Fodor Csenge és Dione Housheer is öt gólig jutott, a jövő héten Európa-liga négyes döntőben szereplő Esztergomban Varga Emília hét, Horváth Fanni hat góllal zárt.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 23. FORDULÓ

Mol Esztergom–Győri Audi ETO KC 29–39 (11–20)

