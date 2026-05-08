Bemutatták Csillag Péter A futball szabadsága című könyvét

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
2026.05.08. 20:59
Molnár C. Pál Csillag Péter Holczer Ádám könyv
Csillag Péter, lapunk főmunkatársa arra keresi a választ „A futball szabadsága” című könyvében, hogy a sokszor lélektelen, kiüresedett modern futball árnyékában hogyan lehet megtalálni a játék örömét.

 

A szerző dédnagyapjának nevét viselő és emlékeit őrző Molnár C. Pál Múzeum kertjében mutatták be a Nemzeti Sport főmunkatársa, Csillag Péter új könyvét, A futball szabadságát a Jaffa Kiadó gondozásában. Kollégánk korábbi köteteiben is szívesen foglalkozott a labdarúgás társadalmi, politikai, történelmi, kulturális vetületeivel, és ezúttal is tágabb kontextusba helyezi a világ legnépszerűbb játékát. Amely ma már ugyebár nem is annyira játék, hiszen míg korábban, már egészen a kezdetektől behálózta a politika, jó ideje pedig már a pénz, az üzleti világ, a showbiznisz is rátette a kezét, és olykor már alig lehet ráismerni a játék eredeti szépségeire. Mégis érdemes keresni, kutatni azt, hiszen még mindig fellelhető a gyermekek vagy az amatőrök játékában. 

„Van a focinak egy olyan szépsége, amelyet nem lehet kiölni belőle. Azt a tisztaságot, szabadságot keresem a játékban, amely már szinte csak az amatőrök futballjában van meg” – fogalmazott Csillag Péter, aki a Hátsó füves futballmentő túra ötletgazdája és az erről szóló Nemzeti Sport-cikksorozat szerzője, és aki a gyakorlatban is sokat tesz a vidéki, amatőr labdarúgás népszerűsítéséért, megmentéséért. A kötet elsősorban Csillag Péter a Nemzeti Sportban az elmúlt több mint egy évtizedben megjelent publicisztikáiból áll össze, azok szerkesztett, tematizált változata.

A beszélgetést Holczer Ádám korábbi NB I-es kapus, televíziós szakkommentátor vezette, a könyvbemutatón jelen volt több korábbi klasszis labdarúgó és edző is, köztük Telek András, Pisont István vagy Both József.

