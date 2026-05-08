Ikszelt a Honvéddal, immár 10 bajnoki óta nyeretlen a Viktória FC a női NB I-ben

2026.05.08. 20:20
Egy pontot szerzett idegenben a Honvéd (Fotó: honvedfc.hu, archív)
A női labdarúgó NB I 21. fordulójában a Viktória FC hazai pályán 1–1-et játszott a Budapest Honvéddal, így a szombathelyi csapat immár 10 bajnoki óta nyeretlen, míg a kispestiek négy meccse nem kaptak ki a bajnokságban.

 

NŐI NB I
21. FORDULÓ
Viktória FC–Budapest Honvéd 1–1
Szombaton játsszák
13.00: PMFC–DVTK
14.00: Ferencváros–St. Mihály
16.00: Szekszárd–ETO FC
17.00: MTK–Újpest
17.30: Budaörs–Puskás Akadémia

Az állás
  1. FTC 53 pont (20 mérkőzés)
  2. Puskás Akadémia 51 pont (20)
  3. MTK 45 pont (20)
  4. ETO 39 pont (20)
  5. St. Mihály 30 pont (20)
  6. Újpest 27 pont (20)
  7. Bp. Honvéd 26 pont (21)
  8. PMFC 24 pont (20)
  9. DVTK 18 pont (20)
10. Szekszárd 12 pont (20)
11. Viktória FC 11 pont (21)
12. Budaörs 7 pont (20)

 

