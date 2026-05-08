Ikszelt a Honvéddal, immár 10 bajnoki óta nyeretlen a Viktória FC a női NB I-ben

A női labdarúgó NB I 21. fordulójában a Viktória FC hazai pályán 1–1-et játszott a Budapest Honvéddal, így a szombathelyi csapat immár 10 bajnoki óta nyeretlen, míg a kispestiek négy meccse nem kaptak ki a bajnokságban.

NŐI NB I

21. FORDULÓ

Viktória FC–Budapest Honvéd 1–1

Szombaton játsszák

13.00: PMFC–DVTK

14.00: Ferencváros–St. Mihály

16.00: Szekszárd–ETO FC

17.00: MTK–Újpest

17.30: Budaörs–Puskás Akadémia Az állás

1. FTC 53 pont (20 mérkőzés)

2. Puskás Akadémia 51 pont (20)

3. MTK 45 pont (20)

4. ETO 39 pont (20)

5. St. Mihály 30 pont (20)

6. Újpest 27 pont (20)

7. Bp. Honvéd 26 pont (21)

8. PMFC 24 pont (20)

9. DVTK 18 pont (20)

10. Szekszárd 12 pont (20)

11. Viktória FC 11 pont (21)

12. Budaörs 7 pont (20)