Udvardy Panna kikapott Mirra Andrejevától a madridi második fordulóban

Ilyen előzmények után következett a magyarok közül csütörtökön utolsóként pályára lépő Udvardy Panna mérkőzése a világranglistán 9., ilyenképpen a versenyen is 9. kiemelt, mindössze 18 éves orosz Mirra Andrejeva ellen. A magyar lány pedig azzal a tudattal lépett pályára, hogy esetleges győzelme esetén éppen Gálfi Dalma ellen játszhat majd a 16 közé jutásért – azt pedig csak halkan jegyezzük meg, hogy a legjobb nyolc közé jutásért akár Bondár Anna is érkezhet majd, ha legyőzi a selejtezőből érkező cseh ellenfelét.

Persze a realitások talaján maradva azért kiejelnthető, hogy nem Udvardy volt a két évvel ezelőtti Roland Garroson elődöntős fiatal orosz elleni mérkőzés esélyese, ám remekül tartotta magát, sőt, az első szett közepén elsőként ő jutott két bréklabdához, ám ezeket nem tudta kihasználni. Andrejeva ellenben 5:5-nél megcsinálta a játékbeli második fogadóelőnyét, majd le is zárta a játszmát. Ezzel véget ért Udvardy nagyszerű sorozata: a legutóbbi öt meccsén rendre megnyerte az első szettet – még ha a győzelem nem is mindig jött össze.

A második felvonásra már kiütközött Udvardyn kissé, hogy a selejtezőből szerencsés vesztesként került fel a madridi főtáblára és hétfő óta a negyedik meccsét vívja: visszaesett az adogatójátéka, rögtön brékhátrányba került. Andrejeva olyannyira vigyázott a szervájára, hogy Udvardynak fogadóként egyetlen pont jutott az orosz első három szervagémjénél. Ráadásul a 27 éves Udvardy 4–2-nél ismét elvesztette az adogatását, nála kilenc évvel fiatalabb ellenfele pedig a következő játékban második meccslabdájával be is fejezte a mérkőzést.

Udvardy veresége azt jelenti, hogy elmarad a harmadik fordulóban a magyaros találkozó, merthogy Gálfi Dalma ellenfele a fiatal orosz lesz a legjobb 16 közé jutásért – várhatóan szombaton.

ATP ÉS WTA 1000-ES TENISZTORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)

NŐI EGYES, 2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Mirra Andrejeva (orosz, 9.)–Udvardy Panna 7:5, 6:2

Bondár Anna–Elina Szvitolina (ukrán, 7.) 6:3, 6:4

Gálfi Dalma–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.) 6:3, 6:3

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Marozsán Fábián–Ethan Quinn (amerikai) 7:6 (7–5), 7:6 (8–6)

Pablo Carreno (spanyol)–Fucsovics Márton 4:6, 7:6 (7–5), 6:2