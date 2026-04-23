Tenisz: Gálfi is kiemeltet legyőzve jutott tovább Madridban

A két játékos a WTA Touron korábban kétszer találkozott, igaz, meglehetősen régen: mindkét eddigi összecsapásukat 2021-ben vívták, s az ausztrál nyílt bajnokság, valamint a wimbledoni Grand Slam-torna selejtezőjében is az orosz ellenfél nyert, egyformán három játszmában.

A világranglistán jelenleg 22. Kalinszkaja – akit ugyanezen a helyen emeltek ki a szervezők – az első körben erőnyerő volt, ezzel szemben Gálfi már három mérkőzést játszott a spanyol fővárosban: a selejtezőben spanyol és cseh riválist búcsúztatott, míg a főtáblán az ausztrál Ajla Tomljanovicot verte meg két szettben.

A 64 között vívott találkozó nem indult jól magyar szempontból, Kalinszkaja ugyanis azonnal elvette ellenfele adogatójátékát, és 2:0-ra elhúzott, Gálfi azonban ezt követően ritmust váltott, remekül szervált, és háromszor is brékelni tudott.

A második szettben a WTA-rangsorban 117. magyar játékos ezúttal nem „adta oda” első adogatógémjét, amiben két fogadóelőnyt is hárított, majd 3:1-re meglépett. Kalinszkaja ugyanakkor gyorsan visszabrékelt, de amikor 3:4-nél ismét elveszítette az adogatását, már nem tudott megújulni, így Gálfi 67 perc játék után fogadhatta a gratulációját.

A továbbra is szettveszteség nélkül menetelő Gálfira a következő körben Udvardy Panna és a kilencedik helyen kiemelt orosz Mirra Andrejeva mérkőzésének továbbjutója vár, míg a 2018-as világbajnok ukrán Elina Szvitolinát búcsúztató Bondár Anna a cseh Laura Samsonnal (171.) mérkőzik a harmadik körben.

ATP ÉS WTA 1000-ES TENISZTORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)

NŐI EGYES, 2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Gálfi Dalma–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.) 6:3, 6:3