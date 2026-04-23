Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Gálfi is kiemeltet legyőzve jutott tovább Madridban

2026.04.23. 16:01
Fotó: Getty Images
Címkék
Gálfi Dalma WTA Madrid Anna Kalinszkaja
Bondár Anna után Gálfi Dalma is bejutott a 32 közé a Madridban zajló salakpályás tenisztorna női versenyében, miután a második fordulóban két szettben legyőzte az orosz Anna Kalinszkaját.

A két játékos a WTA Touron korábban kétszer találkozott, igaz, meglehetősen régen: mindkét eddigi összecsapásukat 2021-ben vívták, s az ausztrál nyílt bajnokság, valamint a wimbledoni Grand Slam-torna selejtezőjében is az orosz ellenfél nyert, egyformán három játszmában.

A világranglistán jelenleg 22. Kalinszkaja – akit ugyanezen a helyen emeltek ki a szervezők – az első körben erőnyerő volt, ezzel szemben Gálfi már három mérkőzést játszott a spanyol fővárosban: a selejtezőben spanyol és cseh riválist búcsúztatott, míg a főtáblán az ausztrál Ajla Tomljanovicot verte meg két szettben.

A 64 között vívott találkozó nem indult jól magyar szempontból, Kalinszkaja ugyanis azonnal elvette ellenfele adogatójátékát, és 2:0-ra elhúzott, Gálfi azonban ezt követően ritmust váltott, remekül szervált, és háromszor is brékelni tudott.

A második szettben a WTA-rangsorban 117. magyar játékos ezúttal nem „adta oda” első adogatógémjét, amiben két fogadóelőnyt is hárított, majd 3:1-re meglépett. Kalinszkaja ugyanakkor gyorsan visszabrékelt, de amikor 3:4-nél ismét elveszítette az adogatását, már nem tudott megújulni, így Gálfi 67 perc játék után fogadhatta a gratulációját.

A továbbra is szettveszteség nélkül menetelő Gálfira a következő körben Udvardy Panna és a kilencedik helyen kiemelt orosz Mirra Andrejeva mérkőzésének továbbjutója vár, míg a 2018-as világbajnok ukrán Elina Szvitolinát búcsúztató Bondár Anna a cseh Laura Samsonnal (171.) mérkőzik a harmadik körben.

ATP ÉS WTA 1000-ES TENISZTORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)
NŐI EGYES, 2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
Gálfi Dalma–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.) 6:3, 6:3

 

Gálfi Dalma WTA Madrid Anna Kalinszkaja
Legfrissebb hírek

Tenisz: Bondár legyőzte a korábbi világbajnok Szvitolinát Madridban

Tenisz
5 órája

Udvardy megtörte az áprilisi átkot, és Gálfi is továbbjutott Madridban

Tenisz
Tegnap, 15:26

Gálfi Dalma főtáblás Madridban, Piros Zsombor lemaradt a feljutásról

Tenisz
2026.04.21. 20:27

Öt magyar biztos főtáblán egyesben a Roland Garroson

Tenisz
2026.04.14. 20:22

Gálfi Dalma kihagyja a BJK-kupát, győzelemmel kezdett Linzben

Tenisz
2026.04.06. 16:28

Udvardy huszonegy, Marozsán négy helyet javított a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.04.06. 10:13

Gálfi Dalma búcsúzott Charlestonban

Tenisz
2026.03.31. 19:13

Két magyar rontott, három javított a legjobb százban a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.03.30. 10:01
Ezek is érdekelhetik