Udvardy megtörte az áprilisi átkot, és Gálfi is továbbjutott Madridban

A legkevésbé sem lehet állítani, hogy stabil adogatójátékkal kezdődött volna a nap első meccse a madridi Manzanares Park Teniszközpont hetes számú pályájának salakján Udvardy Panna és Kimberly Birrell között: az első három játékot egyaránt a fogadó fél nyerte, s mivel Udvardy kezdte az adogatást, így rajta volt a nyomás, hogy mielőbb visszabrékeljen. Ezt végül a nyolcadik játékban megtette, majd miután mögé tette a saját szervajátékát, a 10. játékban ismét kiválóan élt a fogadóelőnyével, amivel 6:4-re meg is nyerte a szettet.

Azt hihettük, hogy a két fogadóként nyert játék a játszma végén nagy lökést adott neki a folytatásra nézve, ami végül igaznak is mondható, csak éppen ellenkező előjellel, mint ahogy azt gondoltuk volna: Birrell játéka nagyot javult, egyre-másra vette el Udvardy adogatójátékait, s hozta sajátjait. Az ausztrál 4:0-s vezetésénél már fel is sejlett, hogy a magyar lányra most is lecsap az áprilisban őt sújtó „átok”: legutóbb március végén diadalmaskodott olyan döntő játszmába torkolló meccsen, amelyen ő nyerte az első felvonást, azóta háromból három vereség a mérlege. Azért, hogy ne semmire bukja a második szettet, 0:5-nél élt a játszmabeli egyetlen bréklabdájával, ám a szett az ausztrálé lett így is.

A döntő játszmát aztán Udvardy káprázatosan kezdte, pillanatok alatt dupla brékelőnybe került, s 4:0-ra elhúzott, innentől pedig már csak formalitás volt lezárni a két órán át tartó mérkőzést, amit végül egy újabb fogadóként megnyert játékkal tett meg a nyolcból csupán egy bréklabdát elrontó magyar teniszező.

Udvardy pályafutása során harmadik alkalommal szerepel ezres besorolású torna főtábláján, s első győzelmét gyűjtötte be ilyen szintű versenyen, a folytatásban a 9. helyen kiemelt Mirra Andrejeva lesz az ellenfele.

A világranglistán 117. Gálfi Dalma közvetlenül Udvardy Panna győzelme után érkezett a hetes számú pályára a 85. helyen rangsorolt, horvátból lett ausztrál Ajla Tomljanovic ellen, akivel egyébként eddig egyszer – 2024 januárjában – találkozott, s akkor le is győzte őt.

A három év után első madridi főtáblás meccsére készülő Gálfi számára nem kezdődött túl szerencsésen az összecsapás, miután első adogatását elveszítette, majd egy gyors brékváltás után hátrányban közeledett az első játszma hajrája. A kilencedik játékban viszont Gálfi imponáló magabiztossággal, semmire brékelte az ausztrált, s ez elégnek is bizonyult a rövidítés kiharcolásához. Az viszont totális káoszt hozott, az első 10 pontból nyolcat is a fogadó fél nyert meg, egyenlő elosztásban. Gálfi a folytatásban két játszmalabdát is hárított, s Tomljanoviccsal ellentétben ő kihasználta első játszmalabdáját, 58 perc alatt nyerte meg a szettet.

A második felvonás sem kezdődött jól a veszprémi születésű Gálfi számára, nyitásként rögtön elbukta az adogatását, de a játszma középső részére fordulva egyenlített. Noha 3:2-es előnynél Gálfi ismét fogadóként nyert játékot, ám nem tudta mögé tenni a következő adogatását. A magyar játékos azonban továbbra is remekül játszott, s miután 4:4-nél hárított egy bréklabdát, s hozta a játékát, 5:4-nél három meccs- és bréklabdához jutott, amiből az elsőt ki is használta, ezzel pedig először jutott a második fordulóba a madridi mesterversenyen.

Gálfi a legjobb 64 között a 22. kiemelt Anna Kalinszkaja ellen lép majd pályára.

TENISZ

WTA 1000-ES TORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)

EGYES, 1. FORDULÓ (a legjobb 64 közé jutásért)

Udvardy Panna–Kimberly Birrell (ausztrál) 6:4, 1:6, 6:1

Gálfi Dalma–Ajla Tomljanovic (ausztrál) 7:6 (9–7), 6:4