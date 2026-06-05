Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Svédország utolsó lett selejtezőcsoportjában, mégis kijutott, Japán újabb topcsapatot tréfálhat meg – bemutatjuk az F-csoportot

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.06.05. 07:34
Svédország a selejtezőben akkor nyújtotta legjobbját, amikor a leginkább szükség volt rá (Fotó: Getty Images)
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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 világbajnokság 2026 Svédország Japán Tunézia
Június 11-én a mexikóvárosi Azteca Stadionban kezdetét veszi minden idők legnagyobb labdarúgó-világbajnoksága. A 48 csapatos tornán három rendező ország – Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada – osztozik a házigazda szerepén. A F-csoportban Hollandia, Japán, Svédország és Tunézia szerepel.

 

Hollandia: cél a legjobbak közé jutni

A 2022-es katari világbajnokságon a végső győztes argentin válogatott csak hosszabbítás után tizenegyesekkel tudta kiejteni a hollandokat, akik 2014-ben a bronzmérkőzés, 2010-ben pedig a döntő résztvevői voltak. Az Oranje számára a tornára való kijutás nem okozott gondot, bár Ronald Koeman együttese a selejtezőcsoport második helyén végző Lengyelországot sem otthon, sem idegenben nem tudta legyőzni. 

A fiatalabbik Koeman-testvér második ízben irányítja a válogatottat. 2018-as kinevezése után 2020 nyarán, a Barcelona kedvéért állt fel a nemzeti csapat kispadjáról úgy, hogy 2019-ben a Nemzetek-ligája második helyén végeztek majd a 2020-as – végül 2021-ben rendezett – Európa-bajnokságra is kijutottak. Ronald Koeman visszatérését a szövetségi kapitányi posztra 2022. április 6-án jelentették be, megbízatása azonban csak a 2022-es katari torna után, 2023 elején kezdődött. Második kapitányi ciklusa alatt a válogatott a 2024-es Európa-bajnokságon az elődöntőig jutott. 

A válogatott gerincét nagyrészt az angol Premier League-ben szereplő játékosok alkotják. A kaput vélhetően a Brightonban szereplő Bart Verbruggen védi, a védelemben pedig csupán az olasz Interrel bajnoki címet szerző Denzel Dumfries az, aki nem a szigetországban játszik. A középpálya erőssége a keret legértékesebb játékosa – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa – Ryan Gravenberch lehet. A támadósorban a másodvirágzását élő Donyell Malen szállíthatja majd a gólokat. A 27 esztendős csatár idényének első fele nem sikerült jól az Aston Villánál (7 szerzett gól), azonban az AS Románál kölcsönben szerepelve elképesztő tavaszt nyújtott. 18 bajnokin és két Európa-liga-mérkőzésen pályára lépve 15-ször volt eredményes a válogatottban eddig mindössze 13-szor betaláló játékos.

Netherlands v Ecuador - International Friendly
Donnyel Malen Rómában remekelt tavasszal, kérdés, hogy a válogatottban tudja-e folytatni a gólgyártást (Fotó: Getty Images)

Egyértelműen a hollandok a csoport favoritjai, azonban, ha nem borul a papírforma az Oranje már a negyeddöntőben összefuthat a torna egyik nagy esélyesével, a német vagy francia válogatottal. Ismét a negyeddöntő jelentheti majd a végállomást Van Dijkék számára?

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok:  23 Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), 13 Robin Roefs (Sunderland – Anglia), 1 Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Védők: 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 4 Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 25 Jorrel Hato (Chelsea – Anglia), 6 Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), 2 Jurriën Timber (Arsenal – Anglia), 15 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), 12 Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)
Középpályások: 8 Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 20 Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), 7 Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), 3 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 24 Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia), 16 Guus Til (PSV), 26 Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország)
Támadók: 19 Brian Brobbey (Sunderland – Anglia), 10 Memphis Depay (Corinthians – Brazília), 11 Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), 17 Nia Lang (Galatasaray – Törökország), 18 Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), 9 Wout Weghorst (Ajax)
Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Japán: zsinórban nyolcadszor a világbajnokságon

Az ázsiai szigetország válogatottja 1998 óta rendszeres tagja a mezőnynek, a nyolcaddöntőnél tovább azonban egyszer sem jutott. 2018-ban Oroszországban hiába vezettek már 2–0-ra is Belgium ellen, végül még a rendes játékidőben vereséget szenvedtek. 2010-ben Paraguay, 2022-ben Horvátország tizenegyesekkel bizonyult jobbnak a legjobb 16 között. 2002-ben pedig a bronzéremig jutó törökök parancsoltak megálljt Japánnak.

Az ötkörös ázsiai selejtezősorozatban a japánok a második és a harmadik körben voltak érdekeltek. A második körben Észak-Korea, Szíria és Mianmar ellen százszázalékos teljesítménnyel jutottak tovább, a harmadik körben pedig tíz mérkőzésből hetet megnyertek és mindössze egyszer kaptak ki – a kijutás kivívás után a szintén vb-résztvevő Ausztrália ellen. Japán a selejtezőben lejátszott 16 meccsén 54 gólt szerzett és mindössze hármat kapott – a második körben egyet sem*.

A szövetségi kapitány Morijaszu Hadzsime a 2018-as világbajnokság után vette át a válogatott irányítását és az azóta eltelt időben már több, mint 100 alkalommal ült a kispadon. Irányításával a japánok a 2022-es tornán Németországot és Spanyolországot is legyőzték, idén márciusban pedig az angolok ellen győztek felkészülési mérkőzésen. Lehet, hogy mégsem Hollandia lesz a csoport favoritja?

Japan v Iceland - International Friendly
Morijaszu Hadzsime második világbajnokságán irányíthatja a Japánokat (Fotó: Getty Images)

A Transfermarkt internetes portál adatai alapján a keret legértékesebb játékosa a német Mainz középpályása Szano Kaisu. Bár sokan a spanyol Real Sociedadban játszó Kubo Takefuszát tartják a legveszélyesebb támadónak, érdemes lehet majd odafigyelni Ueda Ajaszéra is, aki a holland Feyenoord csapatában 40 mérkőzésen 26 gólt szerzett a 2025–2026-os idényben.

Kubóék jó eséllyel pályázhatnak akár a csoport második helyére is, bár ebben az esetben hamar véget érhet számukra a torna, hiszen az F-csoport másodikja a legjobb 32 között a Brazíliát is felvonultató C-csoport győztesével találkozik majd.

* A második selejtezőkörben Észak-Korea hazai pályán nem állt ki Japán ellen, így azt a mérkőzést 3–0-s eredménnyel adták a Japánoknak. 

A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), 12 Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), 1 Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)
Védők: 4 Itakura Ko (Ajax – Hollandia), 21 Ito Hiroki (Bayern München – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokio), 20 Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), 2 Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), 25 Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), 3 Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), 22 Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), 16 Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)
Középpályások:10 Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), 6 Endo Vataru (Liverpool – Anglia), ​14 Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), 15 Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), 8 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 11 Maeda Daizen (Celtic – Skócia), 13 Nakamura Keito (Reims – Franciaország), 24 Szano Kaisu (Mainz – Németország), 17 Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), 7 Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)
Támadók: 9 Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), 19 ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), 26 Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), 18 Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

Svédország: a Nemzetek Ligája nagy nyertese

2022. szeptember 27-én Svédország hazai pályán csupán 1–1-es döntetlent ért el Szlovénia ellen így a Nemzetek Ligája B-divíziójában csoportja utolsó helyén végzett. Talán ekkor még nem is sejtették az északiak, hogy mekkora esély hullott ezzel az ölükbe. A sorozat következő idényének C-divíziójában Szlovákiával, Észtországgal és Azerbajdzsánnal szemben mindössze két pontot vesztettek a sárga-kékek, akik a hat gólt szerző Viktor Gyökeres vezetésével könnyedén végeztek csoportjuk élén. 

Ez a jól sikerült Nemzetek Ligája-idény elengedő volt ahhoz a svédeknek, hogy pótselejtezőt játszhassanak a világbajnoki részvételért. És, hogy miért a Nemzetek Ligája szereplés volt a svédek újabb vb-szereplésének kulcsa? Gyökeresék a vb-selejtezők során meccset sem tudtak nyerni, hat mérkőzésen csupán négy gólt szereztek és két pontot szerezve csoportjuk utolsó helyén végeztek Svájccal, Koszóval és Szlovéniával szemben. A pótselejtező viszont már teljesen, más kávéház volt. A svédek előbb Ukrajnát majd Lengyelországot is három gólt szerezve győzték le, így 2018 után ismét világbajnokságra jutottak. 

Az angol Graham Potter több mint 160 mérkőzésen ült menedzserként Premier League csapatok – Brighton, Chelsea, West Ham – kispadján mielőtt 2025 őszén kinevezték volna a svédek szövetségi kapitányának. Bemutatkozása nem sikerült túl jól, hiszen először a Svájc elleni 4–1-es vereség alkalmával ült az északiak kispadján, de a pótselejtezőn mutatott játék alapján telitalálatnak volt nevezhető a kinevezése. 

Nem meglepő módon három Premier League-támadót találhatunk a keret legértékesebb játékosai között. Viktor Gyökeres az Arsenallal a Bajnokok Ligája második helyén végzett, Anthony Elenga egy híján 50 mérkőzésen lépett pályára a Newcastle Unitedben és ott van még Alexander Isak is, aki brit rekordot jelentő, 125 millió fontos összegért igazolt egy éve a Liverpoolhoz. Isak idénye azonban nem sikerült jól, hiszen kisebb, nagyobb sérülések miatt csupán 22 alkalommal ölthette magára a „vörösök” mezét. A védelem oszlopa Victor Lindelöf lehet, aki az Aston Villa csapatával Európa-liga győztesként zárt. 

Svédország legutóbb 2018-ban járt világbajnokságon. Oroszországban a legjobb nyolcig jutottak a sárga-kékek, ahol Anglia bizonyult jobbnak náluk. Történetük során négyszer is a legjobb négyben végeztek, azonban a 2026-os tornán a csoportból való továbbjutásuk sem vehető készpénznek.

Ukraine v Sweden - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs
Láthatjuk-e Gyökeres egyedi gólörömét a világbajnokságon? (Fotó: Getty Images)

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Viktor Johansson (Stoke City – Anglia), Kristoffer 23 Nordfeldt (AIK), 1 Jacob Widell Zetterström (Derby County – Anglia)
Védők: 21 Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel – Németország), 14 Hjalmar Ekdal (Burnley – Anglia), 5 Gabriel Gudmundsson (Leeds United – Anglia), 4 Isak Hien (Atalanta – Olaszország), 6 Herman Johansson (FC Dallas – Egyesült Államok), 2 Gustaf Lagerbielke (Braga – Portugália), 3 Victor Lindelöf (Aston Villa – Anglia), 20 Erik Smith (St. Pauli – Németország), 15 Carl Starfelt (Celta Vigo – Spanyolország), 24 Elliot Stroud (Mjällby AIF), 8 Daniel Svensson (Borussia Dortmund – Németország)
Középpályások: 18 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion – Anglia), 7 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur – Anglia), 16 Jesper Karlström (Udinese – Olaszország), 10 Benjamin Nygren (Celtic – Skócia), 13 Ken Sema (Pafosz – Ciprus), 19 Mattias Svanberg (Wolfsburg – Németország), 22 Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise – Belgium)
Támadók: 26 Taha Ali (Malmö – Svédország), 11 Anthony Elanga (Newcastle United – Anglia), 17 Viktor Gyökeres (Arsenal – Anglia), 9 Alexander Isak (Liverpool FC – Anglia), 25 Gustaf Nilsson (FC Bruges – Belgium)
Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)

Tunézia: hetedjére sikerül-e?

A világbajnokságok legeredményesebb tunéziai gólszerzője, a 2018-ban és 2022-ben háromszor is betaláló Vahbi Kazri góljával hiába győzött a katari torna csoportkörében a döntőig menetelő Franciaország ellen az afrikai ország válogatottja, a csoportból való továbbjutás az Ázsiában rendezett tornán sem jött össze Tunéziának.

Mivel Kazri 2025 végén visszavonult, vb-góljai számát biztosan nem növeli, ellenben a tunéziaiak hetedik világbajnoki szereplésükön megtörnék rossz sorozatukat és végre továbbjutnának a csoportkörből. Erre akár még lehet is esélye az afrikaiaknak – feltéve, ha védelmük úgy működik majd, mint a selejtezők során. Tunézia ugyanis ritkán látható produkciót nyújtott és úgy jutott ki világbajnokságra, hogy tíz selejtezőjén egyetlen gólt sem kapott. Pontot is csak egyszer vesztett, idegenben Namíbia ellen. 

Hiába a selejtezőbeli remeklés, Számi Trábelszi szövetségi kapitány nem élte túl azt, hogy csapata még a legjobb nyolc közé sem jutott be az idei Afrikai Nemzetek Kupáján. Trábelszi helyét az 54 éves francia szakember, Sabri Lamouchi vette át. Lamouchi 2014-ben már járt szövetségi kapitányként világbajnokságon, Elefántcsontparttal a csoportkörben búcsúzott.

Az afrikai válogatott labdarúgói között korábban NB I-et megjárt játékosokat is találhattunk, de az amerikai kontinensre utazó keretbe ezúttal sem Aissa Laidouni, sem Mohamed Ali Ben Romdan nem kapott meghívást. Tunézia válogatottjának legismertebb neve a Manchester United utánpótlásában pallérozódó Hannibal Medzsbri, aki a világbajnokságon feledtetné azt, hogy a Burnley csapával kieső helyen végzett az angol Premier Leagueben.

Tunézia sorsa hamar eldőlhet, hiszen szereplését azellen a Svédország ellen kezdi meg, amelyet az előzetes erősorrendben a harmadik helyre helyeztek a csoportban. 

Austria v Tunisia - International Friendly
A tunéziaiak remélik, Hannibal Medzsbri nem csak a hajkoronájával fog feltűnést kelteni (Fotó: Getty Images)

A TUNÉZIAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Ajmen Dahmen (Szfakszien), 22 Szabri Ben Hasszin (ES Szahel), 1 Abdelmuhib Samah (Club Africain)
Védők: 2 Ali Abdi (Nice – Franciaország), 5 Adem Arusz (Kasimpasa – Törökország), 6 Dylan Bronn (Servette – Svájc), 21 Amin Ben Hamida (Espérance), 23 Mutaz Neffati (Norrköping – Svédország), 4 Omar Rekik (Maribor – Szlovénia),  24 Raed Sihaui (Monasztir), 3 Montasszar Talbi (Lorient – Franciaország), 12 Mortada Ben Uanesz (Kasimpasa – Törökország), 20 Yan Valery (Young Boys – Svájc)
Középpályások: 14 Kalil Ajari (Paris Saint-Germain – Franciaország), 11 Iszmael Garbi (Augsburg – Németország), 13 Rani Kedira (Union Berlin – Németország), 15 Hadzs Mahmud (Lugano – Svájc), 10 Hannibal Medzsbri (Burnley – Anglia), 17 Eljesz Szkiri (Eintracht Frankfurt – Németország), 25 Anisz Ben Szliman (Norwich City – Anglia), 26 Szebasztian Tunekti (Celtic – Skócia)
Támadók: 7 Eljesz Asuri (FC Köbenhavn – Dánia), 18 Rajan Ellumi (Vancouver Whitecaps – Egyesült Államok), 9 Hazem Maszturi (Dinamo Mahacskala – Oroszország), 19 Firasz Sauat (Club Africain), 8 Eliasz Szad (Hannover – Németország)
Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi (francia)

Június 14., vasárnap, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Hollandia–Japán 
Június 15., hétfő, 4.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Svédország–Tunézia 
Június 20., szombat, 19.00
Houston, Houston Stadion		Hollandia–Svédország 
Június 21., vasárnap, 6.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Tunézia–Japán 
Június 26., péntek, 1.00
Dallas, Dallas Stadion		Japán–Svédország 
Június 26., péntek, 1.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Tunézia–Hollandia 
F-CSOPORT

 

 

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