Vb 2026: Svédország utolsó lett selejtezőcsoportjában, mégis kijutott, Japán újabb topcsapatot tréfálhat meg – bemutatjuk az F-csoportot

Hollandia: cél a legjobbak közé jutni

A 2022-es katari világbajnokságon a végső győztes argentin válogatott csak hosszabbítás után tizenegyesekkel tudta kiejteni a hollandokat, akik 2014-ben a bronzmérkőzés, 2010-ben pedig a döntő résztvevői voltak. Az Oranje számára a tornára való kijutás nem okozott gondot, bár Ronald Koeman együttese a selejtezőcsoport második helyén végző Lengyelországot sem otthon, sem idegenben nem tudta legyőzni.

A fiatalabbik Koeman-testvér második ízben irányítja a válogatottat. 2018-as kinevezése után 2020 nyarán, a Barcelona kedvéért állt fel a nemzeti csapat kispadjáról úgy, hogy 2019-ben a Nemzetek-ligája második helyén végeztek majd a 2020-as – végül 2021-ben rendezett – Európa-bajnokságra is kijutottak. Ronald Koeman visszatérését a szövetségi kapitányi posztra 2022. április 6-án jelentették be, megbízatása azonban csak a 2022-es katari torna után, 2023 elején kezdődött. Második kapitányi ciklusa alatt a válogatott a 2024-es Európa-bajnokságon az elődöntőig jutott.

A válogatott gerincét nagyrészt az angol Premier League-ben szereplő játékosok alkotják. A kaput vélhetően a Brightonban szereplő Bart Verbruggen védi, a védelemben pedig csupán az olasz Interrel bajnoki címet szerző Denzel Dumfries az, aki nem a szigetországban játszik. A középpálya erőssége a keret legértékesebb játékosa – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa – Ryan Gravenberch lehet. A támadósorban a másodvirágzását élő Donyell Malen szállíthatja majd a gólokat. A 27 esztendős csatár idényének első fele nem sikerült jól az Aston Villánál (7 szerzett gól), azonban az AS Románál kölcsönben szerepelve elképesztő tavaszt nyújtott. 18 bajnokin és két Európa-liga-mérkőzésen pályára lépve 15-ször volt eredményes a válogatottban eddig mindössze 13-szor betaláló játékos.

Donnyel Malen Rómában remekelt tavasszal, kérdés, hogy a válogatottban tudja-e folytatni a gólgyártást (Fotó: Getty Images)

Egyértelműen a hollandok a csoport favoritjai, azonban, ha nem borul a papírforma az Oranje már a negyeddöntőben összefuthat a torna egyik nagy esélyesével, a német vagy francia válogatottal. Ismét a negyeddöntő jelentheti majd a végállomást Van Dijkék számára?

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), 13 Robin Roefs (Sunderland – Anglia), 1 Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Védők: 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 4 Virgil van Dijk (Liverpool FC – Anglia), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 25 Jorrel Hato (Chelsea – Anglia), 6 Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion – Anglia), 2 Jurriën Timber (Arsenal – Anglia), 15 Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), 12 Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Középpályások: 8 Ryan Gravenberch (Liverpool FC – Anglia), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 20 Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), 7 Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), 3 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 24 Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia), 16 Guus Til (PSV), 26 Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország)

Támadók: 19 Brian Brobbey (Sunderland – Anglia), 10 Memphis Depay (Corinthians – Brazília), 11 Cody Gakpo (Liverpool FC – Anglia), 17 Nia Lang (Galatasaray – Törökország), 18 Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), 9 Wout Weghorst (Ajax)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

Japán: zsinórban nyolcadszor a világbajnokságon

Az ázsiai szigetország válogatottja 1998 óta rendszeres tagja a mezőnynek, a nyolcaddöntőnél tovább azonban egyszer sem jutott. 2018-ban Oroszországban hiába vezettek már 2–0-ra is Belgium ellen, végül még a rendes játékidőben vereséget szenvedtek. 2010-ben Paraguay, 2022-ben Horvátország tizenegyesekkel bizonyult jobbnak a legjobb 16 között. 2002-ben pedig a bronzéremig jutó törökök parancsoltak megálljt Japánnak.

Az ötkörös ázsiai selejtezősorozatban a japánok a második és a harmadik körben voltak érdekeltek. A második körben Észak-Korea, Szíria és Mianmar ellen százszázalékos teljesítménnyel jutottak tovább, a harmadik körben pedig tíz mérkőzésből hetet megnyertek és mindössze egyszer kaptak ki – a kijutás kivívás után a szintén vb-résztvevő Ausztrália ellen. Japán a selejtezőben lejátszott 16 meccsén 54 gólt szerzett és mindössze hármat kapott – a második körben egyet sem*.

A szövetségi kapitány Morijaszu Hadzsime a 2018-as világbajnokság után vette át a válogatott irányítását és az azóta eltelt időben már több, mint 100 alkalommal ült a kispadon. Irányításával a japánok a 2022-es tornán Németországot és Spanyolországot is legyőzték, idén márciusban pedig az angolok ellen győztek felkészülési mérkőzésen. Lehet, hogy mégsem Hollandia lesz a csoport favoritja?

Morijaszu Hadzsime második világbajnokságán irányíthatja a Japánokat (Fotó: Getty Images)

A Transfermarkt internetes portál adatai alapján a keret legértékesebb játékosa a német Mainz középpályása Szano Kaisu. Bár sokan a spanyol Real Sociedadban játszó Kubo Takefuszát tartják a legveszélyesebb támadónak, érdemes lehet majd odafigyelni Ueda Ajaszéra is, aki a holland Feyenoord csapatában 40 mérkőzésen 26 gólt szerzett a 2025–2026-os idényben.

Kubóék jó eséllyel pályázhatnak akár a csoport második helyére is, bár ebben az esetben hamar véget érhet számukra a torna, hiszen az F-csoport másodikja a legjobb 32 között a Brazíliát is felvonultató C-csoport győztesével találkozik majd.

* A második selejtezőkörben Észak-Korea hazai pályán nem állt ki Japán ellen, így azt a mérkőzést 3–0-s eredménnyel adták a Japánoknak.

A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), 12 Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), 1 Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)

Védők: 4 Itakura Ko (Ajax – Hollandia), 21 Ito Hiroki (Bayern München – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokio), 20 Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), 2 Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), 25 Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), 3 Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), 22 Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), 16 Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)

Középpályások: ⁠10 Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), 6 Endo Vataru (Liverpool – Anglia), ​14 Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), 15 Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), 8 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 11 Maeda Daizen (Celtic – Skócia), 13 Nakamura Keito (Reims – Franciaország), 24 Szano Kaisu (Mainz – Németország), 17 Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), 7 Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)

Támadók: 9 Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), 19 ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), 26 Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), 18 Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

Svédország: a Nemzetek Ligája nagy nyertese

2022. szeptember 27-én Svédország hazai pályán csupán 1–1-es döntetlent ért el Szlovénia ellen így a Nemzetek Ligája B-divíziójában csoportja utolsó helyén végzett. Talán ekkor még nem is sejtették az északiak, hogy mekkora esély hullott ezzel az ölükbe. A sorozat következő idényének C-divíziójában Szlovákiával, Észtországgal és Azerbajdzsánnal szemben mindössze két pontot vesztettek a sárga-kékek, akik a hat gólt szerző Viktor Gyökeres vezetésével könnyedén végeztek csoportjuk élén.

Ez a jól sikerült Nemzetek Ligája-idény elengedő volt ahhoz a svédeknek, hogy pótselejtezőt játszhassanak a világbajnoki részvételért. És, hogy miért a Nemzetek Ligája szereplés volt a svédek újabb vb-szereplésének kulcsa? Gyökeresék a vb-selejtezők során meccset sem tudtak nyerni, hat mérkőzésen csupán négy gólt szereztek és két pontot szerezve csoportjuk utolsó helyén végeztek Svájccal, Koszóval és Szlovéniával szemben. A pótselejtező viszont már teljesen, más kávéház volt. A svédek előbb Ukrajnát majd Lengyelországot is három gólt szerezve győzték le, így 2018 után ismét világbajnokságra jutottak.

Az angol Graham Potter több mint 160 mérkőzésen ült menedzserként Premier League csapatok – Brighton, Chelsea, West Ham – kispadján mielőtt 2025 őszén kinevezték volna a svédek szövetségi kapitányának. Bemutatkozása nem sikerült túl jól, hiszen először a Svájc elleni 4–1-es vereség alkalmával ült az északiak kispadján, de a pótselejtezőn mutatott játék alapján telitalálatnak volt nevezhető a kinevezése.

Nem meglepő módon három Premier League-támadót találhatunk a keret legértékesebb játékosai között. Viktor Gyökeres az Arsenallal a Bajnokok Ligája második helyén végzett, Anthony Elenga egy híján 50 mérkőzésen lépett pályára a Newcastle Unitedben és ott van még Alexander Isak is, aki brit rekordot jelentő, 125 millió fontos összegért igazolt egy éve a Liverpoolhoz. Isak idénye azonban nem sikerült jól, hiszen kisebb, nagyobb sérülések miatt csupán 22 alkalommal ölthette magára a „vörösök” mezét. A védelem oszlopa Victor Lindelöf lehet, aki az Aston Villa csapatával Európa-liga győztesként zárt.

Svédország legutóbb 2018-ban járt világbajnokságon. Oroszországban a legjobb nyolcig jutottak a sárga-kékek, ahol Anglia bizonyult jobbnak náluk. Történetük során négyszer is a legjobb négyben végeztek, azonban a 2026-os tornán a csoportból való továbbjutásuk sem vehető készpénznek.

Láthatjuk-e Gyökeres egyedi gólörömét a világbajnokságon? (Fotó: Getty Images)

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Viktor Johansson (Stoke City – Anglia), Kristoffer 23 Nordfeldt (AIK), 1 Jacob Widell Zetterström (Derby County – Anglia)

Védők: 21 Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel – Németország), 14 Hjalmar Ekdal (Burnley – Anglia), 5 Gabriel Gudmundsson (Leeds United – Anglia), 4 Isak Hien (Atalanta – Olaszország), 6 Herman Johansson (FC Dallas – Egyesült Államok), 2 Gustaf Lagerbielke (Braga – Portugália), 3 Victor Lindelöf (Aston Villa – Anglia), 20 Erik Smith (St. Pauli – Németország), 15 Carl Starfelt (Celta Vigo – Spanyolország), 24 Elliot Stroud (Mjällby AIF), 8 Daniel Svensson (Borussia Dortmund – Németország)

Középpályások: 18 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion – Anglia), 7 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur – Anglia), 16 Jesper Karlström (Udinese – Olaszország), 10 Benjamin Nygren (Celtic – Skócia), 13 Ken Sema (Pafosz – Ciprus), 19 Mattias Svanberg (Wolfsburg – Németország), 22 Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise – Belgium)

Támadók: 26 Taha Ali (Malmö – Svédország), 11 Anthony Elanga (Newcastle United – Anglia), 17 Viktor Gyökeres (Arsenal – Anglia), 9 Alexander Isak (Liverpool FC – Anglia), 25 Gustaf Nilsson (FC Bruges – Belgium)

Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)

Tunézia: hetedjére sikerül-e?

A világbajnokságok legeredményesebb tunéziai gólszerzője, a 2018-ban és 2022-ben háromszor is betaláló Vahbi Kazri góljával hiába győzött a katari torna csoportkörében a döntőig menetelő Franciaország ellen az afrikai ország válogatottja, a csoportból való továbbjutás az Ázsiában rendezett tornán sem jött össze Tunéziának.

Mivel Kazri 2025 végén visszavonult, vb-góljai számát biztosan nem növeli, ellenben a tunéziaiak hetedik világbajnoki szereplésükön megtörnék rossz sorozatukat és végre továbbjutnának a csoportkörből. Erre akár még lehet is esélye az afrikaiaknak – feltéve, ha védelmük úgy működik majd, mint a selejtezők során. Tunézia ugyanis ritkán látható produkciót nyújtott és úgy jutott ki világbajnokságra, hogy tíz selejtezőjén egyetlen gólt sem kapott. Pontot is csak egyszer vesztett, idegenben Namíbia ellen.

Hiába a selejtezőbeli remeklés, Számi Trábelszi szövetségi kapitány nem élte túl azt, hogy csapata még a legjobb nyolc közé sem jutott be az idei Afrikai Nemzetek Kupáján. Trábelszi helyét az 54 éves francia szakember, Sabri Lamouchi vette át. Lamouchi 2014-ben már járt szövetségi kapitányként világbajnokságon, Elefántcsontparttal a csoportkörben búcsúzott.

Az afrikai válogatott labdarúgói között korábban NB I-et megjárt játékosokat is találhattunk, de az amerikai kontinensre utazó keretbe ezúttal sem Aissa Laidouni, sem Mohamed Ali Ben Romdan nem kapott meghívást. Tunézia válogatottjának legismertebb neve a Manchester United utánpótlásában pallérozódó Hannibal Medzsbri, aki a világbajnokságon feledtetné azt, hogy a Burnley csapával kieső helyen végzett az angol Premier Leagueben.

Tunézia sorsa hamar eldőlhet, hiszen szereplését azellen a Svédország ellen kezdi meg, amelyet az előzetes erősorrendben a harmadik helyre helyeztek a csoportban.

A tunéziaiak remélik, Hannibal Medzsbri nem csak a hajkoronájával fog feltűnést kelteni (Fotó: Getty Images)

A TUNÉZIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Ajmen Dahmen (Szfakszien), 22 Szabri Ben Hasszin (ES Szahel), 1 Abdelmuhib Samah (Club Africain)

Védők: 2 Ali Abdi (Nice – Franciaország), 5 Adem Arusz (Kasimpasa – Törökország), 6 Dylan Bronn (Servette – Svájc), 21 Amin Ben Hamida (Espérance), 23 Mutaz Neffati (Norrköping – Svédország), 4 Omar Rekik (Maribor – Szlovénia), 24 Raed Sihaui (Monasztir), 3 Montasszar Talbi (Lorient – Franciaország), 12 Mortada Ben Uanesz (Kasimpasa – Törökország), 20 Yan Valery (Young Boys – Svájc)

Középpályások: 14 Kalil Ajari (Paris Saint-Germain – Franciaország), 11 Iszmael Garbi (Augsburg – Németország), 13 Rani Kedira (Union Berlin – Németország), 15 Hadzs Mahmud (Lugano – Svájc), 10 Hannibal Medzsbri (Burnley – Anglia), 17 Eljesz Szkiri (Eintracht Frankfurt – Németország), 25 Anisz Ben Szliman (Norwich City – Anglia), 26 Szebasztian Tunekti (Celtic – Skócia)

Támadók: 7 Eljesz Asuri (FC Köbenhavn – Dánia), 18 Rajan Ellumi (Vancouver Whitecaps – Egyesült Államok), 9 Hazem Maszturi (Dinamo Mahacskala – Oroszország), 19 Firasz Sauat (Club Africain), 8 Eliasz Szad (Hannover – Németország)

Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi (francia)