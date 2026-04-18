Tóth Amarissa: Bizonyítani akartam!

Megadták az alaphangot Tóth Amarissa (WTA-308.) mérkőzései a Billie Jean King-kupa euro-afrikai zóna I-es tornáján Oeirasban, ahol a magyar válogatott kiharcolta a novemberi osztályozót. A kulcsfontosságú párharcok mindegyike az ő egyes mérkőzésével kezdődött, Hollandia ellen is közel járt a sikerhez Anouk Koevermansszal (159.) szemben, utána a török Ipek Öz (489.), majd a rájátszásban a francia Léolia ­Jeanjean (127.) ellen is 1–0-s vezetéshez juttatta a magyar csapatot.

„Örülök, hogy hozzájárulhattam a csapat sikereihez – mondta Tóth Amarissa. – Sajnos a hollandok ellen az első meccsem nem sikerült, fizikailag és mentálisan is nagy kihívás volt, de szerencsére Bondár Anna hozta az egyest, majd Nagy Adrienn-nel a párost is. A törökök, majd a franciák ellen már a miénk lett mindkét mérkőzés, mindannyian nagyon örültünk a sikernek, remek hetet zártunk, jó volt a hangulat a csapatban.”

A Koevermans elleni csatában a 23 éves magyar versenyző szettelőnyben is volt, és csupán a döntő szett rövidítésében maradt alul.

„Hat-kettőre megnyertem az első játszmát, aztán nulla-egynél félbeszakadt a meccs eső miatt, jó három-négy órát kellett várakoznunk, ilyenkor akaratlanul is elterelődik az ember figyelme. Aztán visszamentünk, következett egy rosszabb periódus, az ellenfelem egyenlített, majd a döntő szettben kettő-négynél megint leszakadt az ég, és csak másnap folytattuk. Mind a ketten erősen tértünk vissza, kiélezett meccsen éppen csak kikaptam, de mindent beleadtam, nincs miért szégyenkeznem.”

A szűk vereség után két sima győzelmet ért el Tóth.

„Már a két korábbi mérkőzésemen is éreztem, hogy jó formában vagyok, de elfáradtam. Nagyon jól jött, hogy csütörtökön Grúzia ellen már biztos csoportelsőként, tét nélkül játszhattunk, így Bardóczky Kornél szövetségi kapitány engem és Annát sem játszatott, Adri mellett Nemcsek Gréta kapott lehetőséget, és Annával ketten topformában, kipihenten állhattunk ki a franciákkal szemben. Egyszerűen úgy keltem fel aznap reggel: le fogom győzni Jeanjeant! Nagyon akartam bizonyítani, megszerezni a vezetést, végig hittem magamban.”

Tóth Amarissa több éve válogatott, és egyesben sem most szerepelt először (tavaly Vilniusban, szintén az euro-afrikai I-es tornán játszott már egyest), talán most hárult rá a legfontosabb szerep a válogatottban:

„Tavaly salakpályáról érkeztem kemény pályára, nem igazán kedvezett nekem, Annának sem. Ezúttal, hogy salakon játszhattunk Oeirasban, úgy éreztem előzetesen is, hogy sokkal jobban kijön, mire vagyok képes. Nem éreztem terhet, bizonyítani akartam.”

A Bardóczky Kornél vezette válogatott a jövő csütörtöki sorsoláson kap ellenfelet a novemberi osztályozóra.