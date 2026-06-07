Az Alpine visszaszerezné Gasly dobogóját – felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az FIA-hoz

Az eseménydús monacói versenyen sorra záporoztak a bokszutcai gyorshajtás miatt kapott 5 másodperces időbüntetések. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) Lewis Hamiltont, George Russellt, Oscar Piastrit, Franco Colapintót és Pierre Gaslyt is vétségen érte, utóbbit ráadásul két esetben is, így öt versenyző összesen hat büntetést kapott ugyanazon szabálysértés okán.

Míg Hamilton ezzel együtt is megtarthatta a második helyét, Russell teljes versenyét romba döntötte a szankció, hiszen a piros zászlós megszakítás után azért kényszerült áthajtani a bokszutcán, és esett vissza a harmadikról a 13. pozícióba, mert a korábbi kiállása alkalmával nem töltötte le a gyorshajtásért kapott büntetését, amit eleve igazságtalannak tartott. Gasly eközben hiába lépett előre a második állórajt és a mercedeses kiállása után a harmadik helyre, majd szelte át ebben a pozícióban a célvonalat, csak hetedikként rangsorolták, miután összesen 10 másodperces büntetést kapott gyorshajtás miatt.

A francia pilóta az első esetben 0.1, második alkalommal 0.4 km/órával lépte át a megengedett sebességhatárt, és hozzá hasonlóan a többi versenyzőtárs is 0.5 km/ó-n belüli sebességtúllépésért kapott szankciót, ami több résztvevőben is gyanút keltett: a regnáló világbajnok, Lando Norris és a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is szenzoros problémára gyanakodott a furcsa esetek után.

A bokszutcai gyorshajtás már a szabadedzéseken is problémát jelentett, és több pilóta is kapott pénzbírságot, amit követően egyeztetés is volt az ügyben, és a hírek szerint a szövetség figyelmeztette a futam előtt a mezőnyt, hogy ügyeljen a vonalakra a bokszutca bejáratánál. Az FIA ugyanis több jeladó egység segítségével figyeli a sebességhatár betartását: az autó több mérési ponton is áthalad, és a rendszer ezek alapján számolja ki a sebességet.

Így a fehér vonal minimális átlépése is lerövidítheti a mért távolságot, ami végül gyorshajtásnak minősülhet. A The Race értésülései szerint több versenyző is azért kapott időbüntetést, mert átvágta a fehér vonalat, és belógott a mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac munkaterületére. Ez utóbbi miatt egyébként egyes pilóták figyelmeztetésben is részesültek a futamon.

Ugyan időbüntetés ellen nem lehet fellebbezni, felülvizsgálati kérelem benyújtható, amit az Alpine meg is tett a leintést követően. Először azt kell bizonyítania, hogy új, a döntés pillanatában rendelkezésre még nem álló bizonyítékai vannak az ügyben, újratárgyalás csak azt követően lenne.

Gasly összetörten nyilatkozott a verseny után. „Megszakad a szívem. Nem is tudom, mit mondjak. Most nem is igazán szeretnék nyilatkozni. Olyan keményen dolgozunk ezekért a pillanatokért, aztán elveszik tőlünk valami miatt. Ennek még utána kell járnunk. A csapat ugyanis jól állította be a sebességhatárolót, és én mindkét alkalommal jóval a vonal előtt aktiváltam. A pályán harmadikként értem célba Monacóban, a szurkolók és mindenki előtt, aztán a végén mégis megbüntetnek, és messze a dobogós helyezésektől zárunk.”

„Nem igazán tudom, mit mondjak. Tíz éve csinálom ezt, öt pódiumot szereztem pályafutásom során, és nagyon fájdalmas, amikor áthaladsz a célvonalon a dobogós helyen, aztán… nem is tudom… Remélem, a csapat meg tudja támadni a döntést, és sikerül fellebbezni, mert úgy érzem, mindent megtettünk, amit kellett.”