Nemzeti Sportrádió

Az Alpine visszaszerezné Gasly dobogóját – felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az FIA-hoz

H. L.H. L.
2026.06.07. 19:43
Gaslyt kétszer is megbüntették bokszutcai gyorshajtás miatt (Fotó: AFP)
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F1 Formula–1 Pierre Gasly Alpine FIA
A Formula–1-es Alpine felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Nemzetközi Automobil-szövetséghez (FIA) a Monacói Nagydíj versenyén bokszutcai gyorshajtás miatt kiosztott büntetések ügyében.

Az eseménydús monacói versenyen sorra záporoztak a bokszutcai gyorshajtás miatt kapott 5 másodperces időbüntetések. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) Lewis Hamiltont, George Russellt, Oscar Piastrit, Franco Colapintót és Pierre Gaslyt is vétségen érte, utóbbit ráadásul két esetben is, így öt versenyző összesen hat büntetést kapott ugyanazon szabálysértés okán.

Míg Hamilton ezzel együtt is megtarthatta a második helyét, Russell teljes versenyét romba döntötte a szankció, hiszen a piros zászlós megszakítás után azért kényszerült áthajtani a bokszutcán, és esett vissza a harmadikról a 13. pozícióba, mert a korábbi kiállása alkalmával nem töltötte le a gyorshajtásért kapott büntetését, amit eleve igazságtalannak tartott. Gasly eközben hiába lépett előre a második állórajt és a mercedeses kiállása után a harmadik helyre, majd szelte át ebben a pozícióban a célvonalat, csak hetedikként rangsorolták, miután összesen 10 másodperces büntetést kapott gyorshajtás miatt.

A francia pilóta az első esetben 0.1, második alkalommal 0.4 km/órával lépte át a megengedett sebességhatárt, és hozzá hasonlóan a többi versenyzőtárs is 0.5 km/ó-n belüli sebességtúllépésért kapott szankciót, ami több résztvevőben is gyanút keltett: a regnáló világbajnok, Lando Norris és a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is szenzoros problémára gyanakodott a furcsa esetek után.

A bokszutcai gyorshajtás már a szabadedzéseken is problémát jelentett, és több pilóta is kapott pénzbírságot, amit követően egyeztetés is volt az ügyben, és a hírek szerint a szövetség figyelmeztette a futam előtt a mezőnyt, hogy ügyeljen a vonalakra a bokszutca bejáratánál. Az FIA ugyanis több jeladó egység segítségével figyeli a sebességhatár betartását: az autó több mérési ponton is áthalad, és a rendszer ezek alapján számolja ki a sebességet.

Így a fehér vonal minimális átlépése is lerövidítheti a mért távolságot, ami végül gyorshajtásnak minősülhet. A The Race értésülései szerint több versenyző is azért kapott időbüntetést, mert átvágta a fehér vonalat, és belógott a mezőnyhöz idén csatlakozó Cadillac munkaterületére. Ez utóbbi miatt egyébként egyes pilóták figyelmeztetésben is részesültek a futamon.

Ugyan időbüntetés ellen nem lehet fellebbezni, felülvizsgálati kérelem benyújtható, amit az Alpine meg is tett a leintést követően. Először azt kell bizonyítania, hogy új, a döntés pillanatában rendelkezésre még nem álló bizonyítékai vannak az ügyben, újratárgyalás csak azt követően lenne.

Gasly összetörten nyilatkozott a verseny után. „Megszakad a szívem. Nem is tudom, mit mondjak. Most nem is igazán szeretnék nyilatkozni. Olyan keményen dolgozunk ezekért a pillanatokért, aztán elveszik tőlünk valami miatt. Ennek még utána kell járnunk. A csapat ugyanis jól állította be a sebességhatárolót, és én mindkét alkalommal jóval a vonal előtt aktiváltam. A pályán harmadikként értem célba Monacóban, a szurkolók és mindenki előtt, aztán a végén mégis megbüntetnek, és messze a dobogós helyezésektől zárunk.”

„Nem igazán tudom, mit mondjak. Tíz éve csinálom ezt, öt pódiumot szereztem pályafutásom során, és nagyon fájdalmas, amikor áthaladsz a célvonalon a dobogós helyen, aztán… nem is tudom… Remélem, a csapat meg tudja támadni a döntést, és sikerül fellebbezni, mert úgy érzem, mindent megtettünk, amit kellett.”

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MONACÓI NAGYDÍJ, A VERSENY ELŐZETES VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lewis HamiltonbritFerrari6.271 mp h. 
3.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford23.394 mp h. 
4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes24.261 mp h. 
5.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford26.553 mp h. 
6.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford29.010 mp h. 
7.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes30.369 mp h. 
8.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes33.413 mp h. 
9.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari37.140 mp h. 
10.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda41.899 mp h. 
11.Gabriel BortoletobrazilAudi42.748 mp h. 
12.George RussellbritMercedes43.353 mp h. 
13.Nico HülkenbergnémetAudi44.102 mp h. 
14.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes48.964 mp h. 
15.Sergio Pérez*mexikóiCadillac-Ferrari49.153 mp h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes70feladta
 Charles LeclercmonacóiFerrari64feladta
 Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda56feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes43feladta
 Oliver BearmanbritHaas-Ferrari27feladta
 Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari15feladta
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford0feladta
*: utólag 10 másodperces időbüntetést kapott. 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli569156
2. Lewis Hamilton3990
3. George Russell12788
4. Charles Leclerc2875
5. Oscar Piastri2660
6. Lando Norris1658
7. Max Verstappen1643
8. Isack Hadjar1329
9. Liam Lawson526
10. Pierre Gasly626
11. Oliver Bearman418
12. Franco Colapinto315
13. Arvid Lindblad313
14. Carlos Sainz36
15. Alexander Albon25
16. Esteban Ocon23
17. Gabriel Bortoleto12
18. Fernando Alonso11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes244
2. Ferrari165
3. McLaren-Mercedes118
4. Red Bull-Ford72
5. Alpine-Mercedes41
6. Racing Bulls-Ford39
7. Haas-Ferrari21
8. Williams-Mercedes11
9. Audi2
10. Aston Martin-Honda1
11. Cadillac-Ferrari0
72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:13.978
2. szabadedzés1. Hamilton 1:13.026
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Antonelli 1:12.720
Időmérő1. Antonelli 1:12.051
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

 

F1 Formula–1 Pierre Gasly Alpine FIA
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