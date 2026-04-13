Stuttgarti tenisztorna: Stollár negyeddöntős párosban

Stollár Fanny a kanadai Leylah Fernadezzel az oldalán bejutott a stuttgarti WTA 500-as salakpályás tenisztorna negyeddöntőjébe, miután 6:3, 6:2-re legyőzte a kínai Csiang Hszin-jü, Hszü Jifan párost.
Stollár Fanny – Leylah Fernandezzel az oldalán – bejutott a párosok negyeddöntőjébe az 1.05 millió euró (382 millió forint) összdíjazású stuttgarti salakpályás tenisztornán. A magyar, kanadai kettős magabiztosan, két szettben, egy óra alatt győzte le hétfőn a Csiang Hszin-jü, Hszü Jifan kínai kettőst.
A legjobb nyolc között a Noma Noha Akugue, Ella Seidel német vagy a negyedik helyen kiemelt Nicole Melichar-Martinez, Ljudmila Szamszonova amerikai, orosz páros lesz az ellenfele.
WTA 500-AS TORNA, STUTTGART (1.05 millió euró, salak)
Páros, nyolcaddöntő
Stollár Fanny, Leylah Fernandez (magyar, kanadai)–Csiang Hszin-jü, Hszü Jifan (kínai) 6:3, 6:2
Bondár Anna sikeresen vette az első fordulót Charlestonban
Miami tenisztorna: Stollárék nem álltak ki a nyolcaddöntőre
Stollár Fanny továbbjutott Miamiban
Austini tenisztorna: Stollár kiesett párosban
Austini tenisztorna: három magyar a mezőnyben
Ezek is érdekelhetik