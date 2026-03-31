Bondár Anna sikeresen vette az első fordulót Charlestonban

2026.03.31. 00:05
Bondár Anna (Fotó: Getty Images, archív)
Bondár Anna 7:5, 7:5-re legyőzte a cseh Darja Vidmanovát a Charlestonban rendezett WTA 500-as salak pályás tenisztornán.

Ezelőtt Bodnár Anna csak egyszer meccselt Vidmanovával, 2024-ben csak két gémet tudott nyerni a cseh a hechingeni elődöntőben. Most az első játszmában Bondárnak két kettős hibája is volt, de kivédett hat bréklabdát és 4:5-ről fordítva behúzta az első játszmát. Aztán Vidmanova négy bréklabdát is hárított, de az ötödiket nem tudta, Bodnár ezt kihasználva 3:0-ra ellépett. 

Ezt követően sorozatban négy gémet nyerve fordított, Bondár viszont semmire hozta az adogatását. 5:5-nél a harmadik bréklabdáját már értékesítette a magyar teniszező, majd a meccset is behúzta. Bondár a második fordulóban a lengyel Magdalena Frech ellen játszik, akivel eddig egyszer találkozott, akkor 6:3, 6:3-ra megvert.

WTA 500-ES TORNA, CHARLESTON
Egyes, 1. forduló
Bondár Anna–Darja Vidmanova (cseh) 7:5, 7:5

 

