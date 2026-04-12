Nem borult a papírforma Linzben, Andrejeva nyerte meg a tornát

A linzi WTA 500-as torna döntőjének első játszmájában nem sokat érzékelt abból a közönség, hogy Mirra Andrejeva személyében a világranglista 10. helyezettje játszik a rangsorban 97. Anastasia Potapova ellen. Az osztrák versenyző ugyanis az első szettben háromszor brékelve „leütötte a pályáról” volt honfitársnőjét, s 6:1-re nyerte a felvonást. A verseny első számú kiemeltje a második szettre már összeszedte magát, 1:1-nél elnyerte ellenfele adogatójátékát, s noha az azonnal visszavágott, újra brékelőnyt szerzett, amelyet már nem is engedett ki a kezéből.

A döntő játszmában kísértetiesen hasonló volt a forgatóköny, bár most 2:2-nél jött az első Andrejeva-brék, majd 3:3-nál a második. Az orosz ezután hozta a saját szervagémjét, így 5:3-ra elhúzott, Potapova a meccsben maradásért szervált, ám két játszmalabdát is adott ellenfelének, aki a másodikat ki is használta, s a kezdeti ijedség után 1:6, 6:4, 6:3-as győzelemmel nyerte meg a tornát.

WTA 500-AS TORNA, LINZ

EGYES, DÖNTŐ

Andrejeva (orosz, 1.)–Potapova (osztrák) 1:6, 6:4, 6:3