Nemzeti Sportrádió

Roland Garros: egy labdával gazdagodott a „Gladiátor” Zverev meccsén

H. Á.H. Á.
2026.05.25. 13:57
null
Russell Crowe a zsákmányával (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Roland Garros Russell Crowe Alexander Zverev
Gőzerővel dübörög az idei Roland Garros Párizsban, vasárnap megkezdődtek a női és férfi egyesek főtáblás mérkőzései is. Ahogy az lenni szokott, helyi és nemzetközi sztárok sokasága jelenik meg a lelátókon, s egyikük most szokatlan jelenetsorral vonta magára a figyelmet: az Oscar-díjas színész, Russell Crowe sikeresen begyűjtött egy a pályáról kiütött labdát Alexander Zverev meccsén. Íme, a jelenet!

A torna második kiemeltje, Alexander Zverev a világranglistán 95. helyen álló hazai kedvenccel Benjamin Bonzival találkozott és két óra tíz perc alatt esélyeshez méltó játékkal múlta felül ellenfelét. A showt viszont a meccs egy pontján ellopta a lelátón helyet foglaló Russell Crowe, aki némi nehézségek árán, de azért csak összeszedte a pályáról pont hozzá kiütött labdát, aminek láthatóan nagyon örül a Gladiátor című filmben nyújtott alakításáért Osccar-díjjal elismert filmcsillag.

 

 

tenisz Roland Garros Russell Crowe Alexander Zverev
Legfrissebb hírek

Roland Garros: Udvardy Panna sima vereséggel búcsúzott

Tenisz
1 órája

Nem sikerült sorozatban harmadszor is legyőznie Szvitolinát, Bondár Anna is kiesett Párizsban

Tenisz
1 órája

Fucsovics Márton is az első körben búcsúzott a Garroson

Tenisz
1 órája

Lázár János távozik a teniszszövetség éléről

Tenisz
7 órája

Bondár és Udvardy javított, Marozsán és Fucsovics rontott a tenisz-világranglistán

Tenisz
8 órája

Roland Garros: Zverev tükörsima győzelemmel kezdett Párizsban

Tenisz
Tegnap, 18:20

Szerb játékos búcsúztatta Marozsánt a Roland Garros első fordulójában

Tenisz
Tegnap, 13:38

Tökéletes salakidény előtt áll Jannik Sinner

Tenisz
2026.05.23. 07:01
Ezek is érdekelhetik