Marozsán Fábián rontott, Bondár Anna javított a világranglistán

Az ATP honlapja szerint a legjobb magyar azzal vesztett pontokat, hogy a múlt héten már a nyolcaddöntőben kiesett Münchenben, míg egy évvel korábban elődöntős volt Bajorországban. A héten Marozsán Madridban versenyez, mint ahogy – ha vállproblémái engedik – az 54. pozícióban maradt Fucsovics Márton is. Piros Zsombor, aki nyolc napja ugyancsak a spanyol fővárosban challenger-tornát nyert, a héten pedig a madridi selejtezőben szerepel, négy helyezést rontva a 148. pozíciót foglalja el.

Az élen nem változott a sorrend, a bő egy hete a monte-carlói diadala óta ismét világelső olasz Jannik Sinner vezet a spanyol Carlos Alcaraz előtt, mögöttük továbbra is Alexander Zverev, Novak Djokovics a sorrend. A friss barcelonai bajnok francia Arthur Fils öt helyet javítva a 25.

Bondár Anna két pozíciót ugrott előre (Fotó: Getty Images, archív)

A nőknél Bondár Anna két helyet előrelépve a 63., Udvardy Panna öt pozíciót visszacsúszva a 78., míg Gálfi Dalma 24 helyet rontva a 117. helyen áll. Bondár a héten a madridi főtáblán lesz érdekelt, míg Udvardy és Gálfi a selejtezőben lép pályára. A ranglistát továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti a kazah Jelena Ribakina és az amerikai Coco Gauff előtt.