Nemzeti Sportrádió

Roland Garros: Stollárék legyőzői megvédték címüket vegyes párosban

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.06.04. 13:47
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Andrea Vavassori és Sara Errani öröme (Fotó: AFP)
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tenisz Andrea Vavassori Sara Errani Roland Garros
A nyolcaddöntőben Stollár Fannyékat legyőző olasz Sara Errani és Andrea Vavassori megvédte címét vegyes párosban a Roland Garroson.

 

Az első helyen kiemelt duó a pénteki fináléban szetthátrányból fordított a kanadai Gabriela Dabrowski és amerikai Evan King ellen, és negyedik közös Grand Slam-diadalát aratta. Az olasz kettős a vasárnapi nyolcaddöntőben döntő rövidítésben kerekedett a Stollár Fanny, Christian Harrison (magyar, amerikai) páros fölé. 

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
Vegyes páros, döntő
Sara Errani, Andrea Vavassori (olasz, 1.)-Gabriela Dabrowski, Evan King (kanadai, amerikai) 4:6, 6:3, 10–4 – döntő rövidítés

 

tenisz Andrea Vavassori Sara Errani Roland Garros
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