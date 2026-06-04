Roland Garros: Stollárék legyőzői megvédték címüket vegyes párosban
A nyolcaddöntőben Stollár Fannyékat legyőző olasz Sara Errani és Andrea Vavassori megvédte címét vegyes párosban a Roland Garroson.
Az első helyen kiemelt duó a pénteki fináléban szetthátrányból fordított a kanadai Gabriela Dabrowski és amerikai Evan King ellen, és negyedik közös Grand Slam-diadalát aratta. Az olasz kettős a vasárnapi nyolcaddöntőben döntő rövidítésben kerekedett a Stollár Fanny, Christian Harrison (magyar, amerikai) páros fölé.
ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
Vegyes páros, döntő
Sara Errani, Andrea Vavassori (olasz, 1.)-Gabriela Dabrowski, Evan King (kanadai, amerikai) 4:6, 6:3, 10–4 – döntő rövidítés
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