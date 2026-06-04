Roland Garros: Stollárék legyőzői megvédték címüket vegyes párosban

Az első helyen kiemelt duó a pénteki fináléban szetthátrányból fordított a kanadai Gabriela Dabrowski és amerikai Evan King ellen, és negyedik közös Grand Slam-diadalát aratta. Az olasz kettős a vasárnapi nyolcaddöntőben döntő rövidítésben kerekedett a Stollár Fanny, Christian Harrison (magyar, amerikai) páros fölé.



ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

Vegyes páros, döntő

Sara Errani, Andrea Vavassori (olasz, 1.)-Gabriela Dabrowski, Evan King (kanadai, amerikai) 4:6, 6:3, 10–4 – döntő rövidítés