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Megválasztották az év kerékpárútjait

P. K.P. K.
2026.06.04. 14:40
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Fotó: aktivkalandor.hu
Címkék
Év Kerékpárútja csupasport kerékpározás
A Szentpéterfölde kör és a Rákos-patak menti kerékpárút lettek az Év Kerékpárútjai – tette közzé a honlapján a Aktív Magyarország Fejlesztési Központ.

 

 

Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ az aktivkalandor.hu oldalon hirdette meg az Év Kerékpárútja versenyt, melynek utolsó óráiban technikai hiba lépett fel, ami miatt nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy a két legtöbb szavazatot kapó kerékpárút közül a szavazás hajrájában melyik kapta végül a több voksot. Ezért két kerékpárutat is győztesnek hirdettek ki.

A Szentpéterfölde kör Zala csendes erdeibe, dombjai közé és aprófalvas világába vezet. Az útvonal a Göcsej és a zalai erdők hangulatát mutatja meg, miközben alacsony forgalmú utakon, természetközeli környezetben kínál élményt a kerékpárosoknak. A bringásokat csigalépcsős kilátó, rusztikus harangláb, takaros vadászház várja az kaland során – mutatja be az egyik győztest az aktivkalandor.hu.

Budapesten a Rákos-patak menti nyertes szakaszon a Rákoscsaba utcától a Cinkota útig lehet tekerni egy 3.2 kilométeres, jó minőségű aszfaltcsíkon. A zöld környezetben futó kerékpárút nemcsak könnyen elérhető, hanem a mellette található sportpályák és szabadtéri tornaeszközök miatt is népszerű célpont. A még tartalmasabb kirándulás érdekében a díjazott útvonalhoz egy kibővített túraajánlatot is készítettünk, amely érinti a Naplás-tavat, a Hermina Bringaparkot és a Szilas-patak menti kerékpárutakat is. Az így kialakuló kör a főváros egyik legváltozatosabb, családok számára is könnyen teljesíthető bringás élményét kínálja. 

 

Év Kerékpárútja csupasport kerékpározás
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