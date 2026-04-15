Marozsán Fábián legyőzte Sztefanosz Cicipaszt Münchenben

2026.04.15. 13:56
Marozsán a 16 között (Fotó: Getty Images)
Mint arról kedden este beszámoltunk, a harmadik szettben 2:2-nél sötétedés miatt félbeszakadt Marozsán Fábirán és a görög Sztefanosz Cicipasz összecsapása a müncheni 500-as tenisztorna első forduójában. A szerda kora délutáni folytatás végül a magyar éljátékos sikerét hozta, és pályafutása során első alkalommal győzte le a korábban a világranglista 3. helyén is álló görögöt.

A legfrissebb világranglistán 42. helyet elfoglaló Marozsán Fábián a görögök klasszisával, a rangsorban jelenleg csupán a 67. helyen álló Sztefanosz Cicipasszal csapott össze a müncheni salakpályás tenisztorna első  fordulójában a legjobb 16 közé jutásért.

 Az összecsapás még kedden kezdődött, amelyen Marozsán az első szettet elvesztette, a másodikban pedig Cicipasznak 6:5-nél meccslabdája is akadt, ám a 26 éves magyar játékos hárította ezt, majd a rövidítést megnyerve egyenlített. A döntő játszma aztán kedden este sötétedés miatt 2:2-nél félbeszakdt.

A szerdai folytatásban aztán mindketten továbbra is stabilan hozták adogatójátékaikat, s sokat elárult, hogy csak Marozsán jutott bréklabdához a két játékos közül. Végül 5:4-es előnynél harmadik brék- egyben játszmalabdáját kihasználva, 6:4-re megnyerte a hosszúra elnyúlt összecsapást, s ezzel pályafutása során első alkalommal győzte le a 27 éves görög kiválóságot. 

Marozsán továbbjutásával vált teljessé a második forduló mezőnye: a magyar éljátékos a következő körben sem találkozik éppen könnyű ellenféllel, hiszen a 8. kiemelt Tallon Griekspoort legyőző korábbi top10-es kanadai Denis Shapovalov ellen lép majd pályára – csütörtökön.

ATP 500, MÜNCHEN (salak, 2 561 110 euró)
1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Marozsán Fábián–Sztefanosz Cicipasz (görög) 3:6, 7:6 (7–5), 6:4

Sötétedés miatt félbeszakadt Marozsán Cicipasz elleni meccse

A magyar éljátékos az első szettet elvesztette, a másodikat megnyerte a világranglistán egykor harmadik helyen álló görög ellen, aztán jött az eső, majd a sötétség.

 

 

