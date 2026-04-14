Sötétedés miatt félbeszakadt Marozsán Cicipasz elleni meccse

A legfrissebb világranglistán 42. helyet elfoglaló Marozsán Fábián a görögök klasszisával, a rangsorban jelenleg csupán a 67. helyen álló Sztefanosz Cicipasszal csapott össze kedd délután a müncheni salakpályás tenisztorna első fordulójában a legjobb 16 közé jutásért.

Marozsán ugyan jól tartotta magát, sőt, tíz bréklabdáig is eljutott az első játszmában, de egyet sem tudott ezek közül kihasználni – nem úgy Cicipasz, aki négy fogadóelőnyéből kettővel is élt, így 6:3-ra nyerte az első szettet. A második felvonásban mindkét játékos adogatójátéka feljavult, a játszma egyetlen bréklabdát hozott, amit Marozsán hárított, így rövidítésben dőlt el a szett, amely során honfitársunk már 6–2-re is vezetett, végül 7–5-re nyert és egyenlített. A harmadik játszmában aztán mindössze négy játék után eleredt az eső, majd be is sötétedett, így a székbíró úgy döntött, félbeszakítják a mérkőzést, amelyet majd szerdán, 2:2-ről folytatnak.

ATP 500, MÜNCHEN (salak, 2 561 110 euró)

1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Marozsán Fábián–Sztefanosz Cicipasz (görög) 3:6, 7:6 (7–5), 2:2-nél félbeszakadt.