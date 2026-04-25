Marozsán döntő szettben kikapott Medvegyevtől Madridban

A világranglistán 50. magyar játékos az amerikai Ethan Quinn búcsúztatása után a hetedik helyen kiemelt orosz klasszissal került szembe, aki negyven hellyel előzi meg őt az ATP-rangsorban. A 2021-es US Open bajnoka nyerte meg mindhárom korábbi összecsapásukat, legutóbb a januári Australian Openen találkoztak, és a Vasas sportolója akkor 2–0-s szettelőnyről kapott ki.

A negyedik csata első játékát Marozsán egyből elveszítette adogatóként, s miután a 30 éves orosz ellenfél 3:1-nél is brékelni tudott, fél óra alatt besöpörte a nyitójátszmát. A második szettben nagyobb ellenállásra késztette riválisát a 26 esztendős magyar teniszező, de Medvegyev 2:2-nél ismét fogadójátékot nyert. Marozsán azonban nem adta fel, visszabrékelt, majd a rövidítést ellenállhatatlan tenisszel megnyerte és kiegyenlített.

A harmadik felvonás fej fej melletti küzdelmet hozott egészen az orosz 5:4-es vezetéséig, amikor Marozsán következett adogatással, de nem járt sikerrel, így nemcsak a játékot, hanem a mérkőzést is elvesztette 2 óra 11 perc alatt.

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MADRID, 2. FORDULÓ

Danyiil Medvegyev (orosz, 7.)–Marozsán Fábián 6:2, 6:7 (3–7), 6:4