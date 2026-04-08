Hollandia után Törökországot is megverték a mieink a Billie Jean King-kupában

2026.04.08. 22:39
Tóth Amarissa győzelme is kellett a sikerhez (Fotó: Getty Images)
Billie Jean King-kupa Tóth Amarissa női tenisz
Tóth Amarissa két szettben legyőzte Ipek Özt, így a magyar női teniszválogatott 1–0-s vezetést szerzett Törökország ellen a Billie Jean King-kupa Euroafrikai zóna I-es csoportjának portugáliai tornáján. Ezt követően Bondár Anna két szettben megverte Ayla Aksut, vagyis a mieink a páros meccs végeredményétől függetlenül már megnyerték a találkozót.

 Mivel a keddi esőzések miatt feltorlódott a program a Lisszabon külvárosában található Complexo de Tenis do Jamor salakpályáin, a magyarok kedd helyett csak szerdán tudták befejezni a Hollandia elleni meccsüket, amelyet 2–1-re megnyertek.  

Kisvártatva kezdődött az újabb találkozó, ezen Tóth Amarissa két szettben győzött Ipek Öz ellen. A második mérkőzés, Bondár és Aksu találkozója még simább volt, 1 óra 27 percig tartott. A törököktől az elmúlt három évben háromszor is kikaptak a magyarok, akik szerdán 2–3-ra javították az örökmérleget.

A magyar szövetség közösségi oldalának híradása szerint a tét nélküli párosmérkőzés nem marad el, azt csütörtök délelőtt lejátsszák majd. Azt követően a – csoportelsőség felé sikerükkel nagy lépést tevő – magyarok Grúziával találkoznak. A feljutáshoz az első helyen kell végezni a csoportban, aztán nyerni kell egy mérkőzést a csoportelsők rájátszásában.

Tavaly áprilisban Vilnius rendezte meg az euroafrikai zóna I-es csoportjának tornáját, ott a magyarok bejutottak a rájátszásba, de kikaptak a törököktől, így nem kerültek egy osztállyal feljebb.

TENISZ
Billie Jean King-kupa
AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS
B-csoport
Magyarország–Törökország 2–0
Tóth Amarissa–Ipek Öz 6:3, 6:4
Bondár Anna–Ayla Aksu 6:2, 6:2
Csütörtökön játsszák: Bondár Anna, Nagy Adrienn–Berfu Cengiz, Ipek Öz

KORÁBBAN
B-csoport
Magyarország–Hollandia 2–1
Bondár Anna–Suzan Lamens 7:6 (7–5), 6:1
Anouk Koevermans–Tóth Amarissa 2:6, 6:1, 7:6 (7–2)
Bondár Anna, Nagy Adrienn–Suzan Lamens, Anouk Koevermans 6:4, 6:4

 

Billie Jean King-kupa Tóth Amarissa női tenisz
