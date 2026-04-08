Hollandia után Törökországot is megverték a mieink a Billie Jean King-kupában

Mivel a keddi esőzések miatt feltorlódott a program a Lisszabon külvárosában található Complexo de Tenis do Jamor salakpályáin, a magyarok kedd helyett csak szerdán tudták befejezni a Hollandia elleni meccsüket, amelyet 2–1-re megnyertek.

Kisvártatva kezdődött az újabb találkozó, ezen Tóth Amarissa két szettben győzött Ipek Öz ellen. A második mérkőzés, Bondár és Aksu találkozója még simább volt, 1 óra 27 percig tartott. A törököktől az elmúlt három évben háromszor is kikaptak a magyarok, akik szerdán 2–3-ra javították az örökmérleget.

A magyar szövetség közösségi oldalának híradása szerint a tét nélküli párosmérkőzés nem marad el, azt csütörtök délelőtt lejátsszák majd. Azt követően a – csoportelsőség felé sikerükkel nagy lépést tevő – magyarok Grúziával találkoznak. A feljutáshoz az első helyen kell végezni a csoportban, aztán nyerni kell egy mérkőzést a csoportelsők rájátszásában.

Tavaly áprilisban Vilnius rendezte meg az euroafrikai zóna I-es csoportjának tornáját, ott a magyarok bejutottak a rájátszásba, de kikaptak a törököktől, így nem kerültek egy osztállyal feljebb.

TENISZ

Billie Jean King-kupa

AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS

B-csoport

Magyarország–Törökország 2–0

Tóth Amarissa–Ipek Öz 6:3, 6:4

Bondár Anna–Ayla Aksu 6:2, 6:2

Csütörtökön játsszák: Bondár Anna, Nagy Adrienn–Berfu Cengiz, Ipek Öz

KORÁBBAN

B-csoport

Magyarország–Hollandia 2–1

Bondár Anna–Suzan Lamens 7:6 (7–5), 6:1

Anouk Koevermans–Tóth Amarissa 2:6, 6:1, 7:6 (7–2)

Bondár Anna, Nagy Adrienn–Suzan Lamens, Anouk Koevermans 6:4, 6:4