Esik az eső, később kezdenek a magyarok a Billie Jean King-kupán

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese a legerősebb csoportellenféllel kezd a B jelű kvartettben, a hollandok éljátékosa, Suzan Lamens ugyanis az ötvenedik hely környékén is járt már, Demi Schuurs révén pedig párosban van a legjobb húsz közé tartozó teniszezőjük is. A magyar idő szerint 12 órára kiírt párharcban a WTA-rangsorban 305. Tóth Amarissa lépett volna elsőként a Lisszabon külvárosában található Complexo de Tenis do Jamor salak pályájára, csakhogy – miután a reggeli eső nyomai már felszáradtak – tíz perccel a rajt előtt újabb csapadékzóna érkezett. Ezt azt jelenti, később kezdődik Tóth meccse Anouk Koevermans ellen, aki karriercsúccsal a 158. helyen áll.

A tervezett folytatásban a múlt héten Charlestonban párosban döntős Bondár Anna (63.) – aki hétfőn érkezett meg Portugáliába – következik majd Lamens (118.) ellen, párosban Bondár és Nagy Adrienn lesz érdekelt Lamens és Britt Du Pree ellen.

Szerdán a nyitónap győztesei csapnak majd össze, aztán csütörtökön jön a harmadik csoportellenfél. A párharcok két egyes és egy páros mérkőzésből állnak, a feljutáshoz az első helyen kell végezni a csoportban, aztán nyerni kell egy mérkőzést a csoportelsők rájátszásában.

Tavaly áprilisban Vilnius rendezte meg az euroafrikai zóna I-es csoportjának tornáját, ott a magyarok bejutottak a rájátszásba, de kikaptak a törököktől, így nem kerültek egy osztállyal feljebb.