BJK-kupa: Bondár nyert, egyenlítettünk Hollandia ellen

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány együttese Tóth Amarissa vereségével kezdett a Lisszabon külvárosában található Complexo de Tenis do Jamor salakpályáin, majd szerdán késő délelőtt a múlt héten Charlestonban párosban döntős Bondár Anna (63.) következett Suzan Lamens (118.) ellen. A kettejük párharcában 2–0-ra vezető németalföldi játékos 3:0-val kezdett, de 4:5-nél nem tudta kiszerválni a szettet, és a Honvéd sportolója 6:5-re fordított. A játszmát lezáró rövidítésben 5–5-ig fej fej mellett haladtak, majd a szeghalmi születésű teniszezőnő egymás után két nyert ponttal szettelőnybe került.

A folytatás simábban alakult, 1:1 után már csak a magyar teniszező nyert gémet, és 1 óra 42 perc alatt győzött. Az 1–1-re álló párharcot lezáró párosmérkőzésen magyar részről várhatóan Bondár és Nagy Adrienn lép pályára.

TENISZ

Billie Jean King-kupa

AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS

B-csoport

Magyarország–Hollandia 1–1

Bondár Anna–Suzan Lamens 7:6 (7–5), 6:1

Anouk Koevermans–Tóth Amarissa 2:6, 6:1, 7:6 (7–2)