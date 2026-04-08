Női röplabda CEV-kupa: Németh Anett csapata elveszítette a döntőt

A Németh Anettet foglalkoztató olasz Reale Mutua Fenera Chieri kettős vereséggel maradt alul a török Galatasaray Daikinnal szemben a női röplabda CEV-kupa döntőjében.
A törökök a párharc egy héttel ezelőtti első mérkőzését 3:2-re nyerték meg idegenben, akkor a magyar válogatott 26 éves feladóátlója csapata legeredményesebbjeként 23 pontot szerzett. A szerdai visszavágón a Galatasaray házigazdaként 3:1-re győzött, Németh ezúttal 16 ponttal ugyancsak az olaszok legponterősebb játékosának bizonyult.
A Chieri a magyar bajnok Vasas Óbuda mellett a francia Vandoeuvre Nancyt, Szedmák Réka lengyel együttesét, a Bielsko-Bialát, a szintén lengyel Budowlani Lódzot, valamint a német Dresdner SC-t búcsúztatta a második számú európai kupasorozatban.
Férfi röplabda Extraliga: négy játszmában nyert a Szeged
Röplabda
2026.04.07. 21:06
Női röplabda CEV-kupa: Németh Anették hátrányban a döntőben
Röplabda
2026.04.01. 22:30
Férfi röplabda: négy közé jutott a Kaposvár az Extraligában
Röplabda
2026.03.31. 22:28
Németh Anették döntőbe jutottak a női röpi CEV-kupában
Röplabda
2026.03.18. 22:38
Ezek is érdekelhetik