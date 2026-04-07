Nemzeti Sportrádió

BL

Real Madrid–Bayern München 1–2

BL

Sporting–Arsenal 0–1

Három gól, sok helyzet és Bayern-győzelem a Real elleni BL-negyeddöntő első mérkőzésén

2026.04.07. 22:53
Fotó: Getty Images
Címkék
A labdarúgó Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén a Bayern München 2–1-re nyert a Real Madrid otthonában. Jobban kezdték a mérkőzést a németek, de a kapuba csak a 41. percben tudtak betalálni. A második félidő elején már kétgólos előnyben volt a Bayern, azonban a madridiak szépíteni tudtak, így nyílttá tették a párharcot a visszavágó előtt.

 

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
REAL MADRID (spanyol)–BAYERN MÜNCHEN (német) 1–2 (0–1)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezette: M. Oliver (angol)
REAL MADRID: Lunyin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Militao, 62.), Á. Carreras – Valverde, Tchouaméni, Pitarch (Jude Bellingham, 62.) – Arda Güler (Brahim Díaz, 71.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
BAYERN: Neuer – Laimer (A. Davies, 69.), Upamecano, Tah, J. Stanisic – Kimmich, A. Pavlovic (Goretzka, 90+3.) – Olise, Gnabry (Musiala, 69.), Luis Díaz (Bischof, 90+3.) – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: K. Mbappé (74.), ill. Luis Díaz (41.), Kane (46.)
A visszavágót jövő szerdán rendezik Münchenben.

Egy perc sem telt el a mérkőzésből, amikor Konrad Laimer már kapura lőtt: hasonlóan aktívan folytatódott a csata, egy pillanatra sem unatkoztak a nézők. Az első nagy ziccer némi meglepetésre a védő Dayot Upamecano előtt adódott: Harry Kane a beadás után okosan visszatette a labdát középre, a francia játékos négy méterről célozta meg a hazai kaput, de annyira rosszul találta el a labdát, hogy a visszarohanó Álvaro Carreras menteni tudott. A német együttes birtokolta többet a labdát, de úgy tűnt, a Real Madrid készült erre, és ha labdát szerzett, megpróbált gyorsan felérni a Bayern kapuja elé. Arda Güler ugratta ki Kylian Mbappét, aki éles szögből lőtt, Manuel Neuer jó ütemben lépett ki a francia támadó elé, s elakadt benne a labda. Nem sokkal később a világbajnok csatár a másik, a jobb oldalról is megcélozta a vendégek kapuját, azt a csatát is a német kapus nyerte meg, gyors mozdulattal, vetődve kiütötte a labdát.

Nagyon magas volt a tempó, technikailag tökéletesen képzett játékosok harcoltak egymással, így a váratlan hiba jelentősége megnőtt: a 18 éves Thiago Pitarch rosszul adott haza, Serge Gnabrynak passzolt, aki teljesen egyedül maradt a spanyol kapu előtt, de Andrij Lunyint találta el – ez is hatalmas helyzet volt, az agresszív letámadással zavarba hozták a fiatal fedezetet. A szünet előtt aztán megszerezte a vezetést a Bayern München: Vinícius Júnior kezezést látott, de rosszul, megállt, azt pedig ezen a szinten nem szabad: a bajorok lefordultak, Serge Gnabry okos passzából Luís Diaz kilépett a labdával korábbi liverpooli csapattársa, Trent Alexander-Arnold mögül, és a kapu közepébe helyezett.

A második félidő első percében is megcélozta a kaput a Bayern: az ellenfél kapujának háttal álló Álvaro Carrerastól elvette a labdát Aleksandar Pavlovic, és mire a házigazda reagálhatott volna, Michael Olise passza után Harry Kane húsz méterről okosan a bal alsó sarokba lőtt, 0–2! Dayot Upamecano hatalmas hibája után Vinícius Júnior már csak Neuerral állt szemben, de nem tudott gólt szerezni, aztán Mbappé lövését is védte a német kapus, nem sokkal később ismét, de a labda akkor már áthaladt a gólvonalon, szépített a Real Madrid.

Ennyi volt a párharc első felvonása, a Bayern előnyből kezdheti a jövő heti visszavágót Münchenben. 1–2

 

PERCRŐL PERCRE

