Gálfi Dalma kihagyja a BJK-kupát, győzelemmel kezdett Linzben

2026.04.06. 16:28
Gálfi Linzben győztes meccsel kezdett (Fotó: Imago Images)
WTA Linz tenisz Billie Jean King-kupa Gálfi Dalma Udvardy Panna
A tenisz-világranglistán 103. helyen álló Gálfi Dalma két játszmában legyőzte a tíz hellyel előrébb rangsorolt amerikai Alycia Parksot, és bejutott a WTA Linzben hétfőn kezdődő 500-as besorolású salaktornáján a legjobb 16 közé. Eközben a Magyar Teniszszövetség arról tett bejelentést, hogy Gálfi és Udvardy Panna lemondták a szereplést a kedden rajtoló Billie Jean King-kupán érdekelt magyar válogatottban.

Szorítkozzunk a szikár tényekre: Gálfi Dalma a linzi salakpályás tornán Alycia Parks ellen meggyőző játékkal rukkolt elő, az első játszmában a harmadik, majd az utolsó, a kilencedik játékban is elvette a nála jóval gyengébben teljesítő amerikai adogatását, így 6:3-ra nyerte az első szettet. A második sem hozott túl nagy változást a játékban, Bondár ezúttal a hatodik játékban vette el ellenfele szerváját és ez elegendőnek is bizonyult számára a győzelemhez.

Gálfi szereplése Linzben csak azért számíthat meglepetésnek, mert a magyar női válogatott kedden a portugál Oeiras városában Hollandia ellen lép pályára a  Billie Jean King-kupa euroafrikai zóna I-es csoportjának tornáján – ami egyébként szombatig tart. Mint arról a Magyar Teniszszövetség a linzi mérkőzés alatt kiadott közleményében tájékoztatott: Gálfi mellett a szintén inkább Linzben induló Udvardy Panna is lemondta a részvételt a BJK-kupában.

Ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott a Portugáliába hétfőn megérkező Bondár Annával (63. a világranglistán), Tóth Amarissával (305.), Nagy Adriennel (657.) és a még junior korú, 16 éves Nemcsek Grétával próbál a legjobb háromba odaérni a tizenhatos mezőnyből – azaz kiharcolni a feljutást.

A mieink kedden Hollandiával kezdenek, szerdán a nyitó nap győztesei és vesztesei találkoznak egymással, csütörtökön pedig a harmadik csoportellenfél következik – pénteken és szombaton pedig jönnek a feljutásról és kiesésről döntő helyosztók.

Ami pedig Linzet illeti: Gálfi a következő körben az ötödik kiemelt Sorana Cirstea és a szabadkártyás Sinja Kraus összecsapásának győztesével játszik, Udvardy Panna pedig kedd délelőtt a nyolcadik kiemelt cseh Sára Bejlek ellen kezdi meg a szereplését.

WTA 500-AS TORNA, LINZ (1 206 446 dollár, salak)
1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)
Gálfi Dalma–Alycia Parks (amerikai) 6:3, 6:3

 

Legfrissebb hírek

Udvardy huszonegy, Marozsán négy helyet javított a tenisz-világranglistán

Tenisz
7 órája

Udvardy Panna vert helyzetből fordított, és döntős Bogotában

Tenisz
Tegnap, 8:47

Félbeszakadt Udvardy Panna elődöntője Bogotában

Tenisz
2026.04.04. 22:45

Tenisz: Bondár döntős párosban, Udvardy elődöntőbe jutott

Tenisz
2026.04.04. 08:52

Marozsán a második pénteki meccsét is megnyerte, elődöntős Bukarestben

Tenisz
2026.04.03. 21:16

Marozsán és Fucsovics is főtáblás Monte-Carlóban

Tenisz
2026.04.03. 20:25

Keys állította meg Bondár Annát a charlestoni tenisztorna harmadik fordulójában

Tenisz
2026.04.03. 07:34

Udvardy párosban is negyeddöntős a bogotái WTA-tornán

Tenisz
2026.04.02. 07:46
Ezek is érdekelhetik