Gálfi Dalma kihagyja a BJK-kupát, győzelemmel kezdett Linzben

Szorítkozzunk a szikár tényekre: Gálfi Dalma a linzi salakpályás tornán Alycia Parks ellen meggyőző játékkal rukkolt elő, az első játszmában a harmadik, majd az utolsó, a kilencedik játékban is elvette a nála jóval gyengébben teljesítő amerikai adogatását, így 6:3-ra nyerte az első szettet. A második sem hozott túl nagy változást a játékban, Bondár ezúttal a hatodik játékban vette el ellenfele szerváját és ez elegendőnek is bizonyult számára a győzelemhez.

Gálfi szereplése Linzben csak azért számíthat meglepetésnek, mert a magyar női válogatott kedden a portugál Oeiras városában Hollandia ellen lép pályára a Billie Jean King-kupa euroafrikai zóna I-es csoportjának tornáján – ami egyébként szombatig tart. Mint arról a Magyar Teniszszövetség a linzi mérkőzés alatt kiadott közleményében tájékoztatott: Gálfi mellett a szintén inkább Linzben induló Udvardy Panna is lemondta a részvételt a BJK-kupában.

Ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott a Portugáliába hétfőn megérkező Bondár Annával (63. a világranglistán), Tóth Amarissával (305.), Nagy Adriennel (657.) és a még junior korú, 16 éves Nemcsek Grétával próbál a legjobb háromba odaérni a tizenhatos mezőnyből – azaz kiharcolni a feljutást.

A mieink kedden Hollandiával kezdenek, szerdán a nyitó nap győztesei és vesztesei találkoznak egymással, csütörtökön pedig a harmadik csoportellenfél következik – pénteken és szombaton pedig jönnek a feljutásról és kiesésről döntő helyosztók.

Ami pedig Linzet illeti: Gálfi a következő körben az ötödik kiemelt Sorana Cirstea és a szabadkártyás Sinja Kraus összecsapásának győztesével játszik, Udvardy Panna pedig kedd délelőtt a nyolcadik kiemelt cseh Sára Bejlek ellen kezdi meg a szereplését.

WTA 500-AS TORNA, LINZ (1 206 446 dollár, salak)

1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Gálfi Dalma–Alycia Parks (amerikai) 6:3, 6:3