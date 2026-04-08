Csütörtöki sportműsor: PSG–Veszprém a kézi BL-ben, spanyol–magyar a vízilabda-világkupában
ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
21.00: Freiburg (német)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Porto (portugál)–Nottingham Forest (angol) (Tv: M4 Sport)
21.00: Bologna (olasz)–Aston Villa (angol)
KONFERENCIALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland)
21.00: Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)
21.00: Mainz (német)–Strasbourg (francia) (Tv: Sport2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
17.55: Damak–Al-Kvadszija (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT Feeder Cappadocia, Nevsehir
Férfi egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
10.10: András Csaba (5.)–Abdulrahman al-Taher (szaúdi)
10.45: Szántosi Dávid–Snehit Suravajjula (indiai, 6.)
Férfi páros, nyolcaddöntő
15.30: András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Kenan Kahraman, Gorkem Ocal (török)
DARTS
Premier League
20.15: alapszakasz, 10. forduló, Brighton
DÍJUGRATÁS
21.00: világkupadöntő, Fort Worth
JÉGKORONG
NŐI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Vasas Jégcentrum
19.00: Magyarország–Olaszország
ERSTE LIGA
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai) (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
Baszk körverseny, férfiak
15.30: 4. szakasz, Galdakao–Galdakao, 167.2 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
18.45: Wisla Plock (lengyel)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 37. FORDULÓ
18.30: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Olympiakosz Pireusz (görög)
19.45: Fenerbahce (török)–Real Madrid (spanyol)
20.30: Milan (olasz)–Bayern München (német)
20.45: Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Paris Basketball (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1053 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
Világkupaverseny, Kairó
8.00: férfiak, selejtező
17.00: nők, elődöntő, rangsoroló vívás
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fino-kaposvar/)
19.00: MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness Pénzügyőr
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA
Euroafrikai zóna, I-es csoport tornája, Oeiras
B-csoport, 2-3. forduló
Magyarország–Törökország (folytatás 2–0-ról), Magyarország–Grúzia
ATP 1000-es torna, Monte-Carlo
11.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
WTA 500-as torna, Linz
14.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
TOLLASLABDA
9.00: Európa-bajnokság, Huelva
VÍZILABDA
Világkupa-selejtező, férfiak, Alexandrupoli
2. csoportkör
Rájátszás az 1–4. helyért
16.30: Görögország–Olaszország
18.45: Spanyolország–Magyarország
Rájátszás az 5–8. helyért
12.30: Szerbia–Egyesült Államok
14.30: Hollandia–Horvátország
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Csernoviczki Éva, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Mennyire kell ismerni az ellenfelet?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Ballai Attila jelentkezik
Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Ferencváros labdarúgócsapata a nemzetközi kupákban a 2025–2026-os idényben
12.00: Bajnokok – Esterházy Márton, műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.35: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: A Bajnokok Ligája negyeddöntős összecsapásairól beszélgetünk Cselőtei Márkkal. Gyenge Balázs liverpooli tudósító jelentkezik a PSG–Liverpool mérkőzést követően
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Kis Tamás, Székely Dávid
17.00: Az 1975-ös Bajnokok Ligája-idényt elevenítjük fel
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Röplabda, vendégünk a stúdióban Szalai Anna, a Vasas női bajnokcsapatának tagja és Sarlós Márton, a klub ügyvezetője
19.00: Jégkorong, a hétvégén kezdődik a divízió 1/A-s női világbajnokság
20.45: Közvetítés a PSG–Veszprém férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág Tóth Bélával