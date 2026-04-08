Csütörtöki sportműsor: PSG–Veszprém a kézi BL-ben, spanyol–magyar a vízilabda-világkupában

ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

21.00: Freiburg (német)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Porto (portugál)–Nottingham Forest (angol) (Tv: M4 Sport)

21.00: Bologna (olasz)–Aston Villa (angol)

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland)

21.00: Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)

21.00: Mainz (német)–Strasbourg (francia) (Tv: Sport2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

17.55: Damak–Al-Kvadszija (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT Feeder Cappadocia, Nevsehir

Férfi egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

10.10: András Csaba (5.)–Abdulrahman al-Taher (szaúdi)

10.45: Szántosi Dávid–Snehit Suravajjula (indiai, 6.)

Férfi páros, nyolcaddöntő

15.30: András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Kenan Kahraman, Gorkem Ocal (török)

DARTS

Premier League

20.15: alapszakasz, 10. forduló, Brighton

DÍJUGRATÁS

21.00: világkupadöntő, Fort Worth

JÉGKORONG

NŐI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Vasas Jégcentrum

19.00: Magyarország–Olaszország

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai) (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

Baszk körverseny, férfiak

15.30: 4. szakasz, Galdakao–Galdakao, 167.2 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

18.45: Wisla Plock (lengyel)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 37. FORDULÓ

18.30: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Olympiakosz Pireusz (görög)

19.45: Fenerbahce (török)–Real Madrid (spanyol)

20.30: Milan (olasz)–Bayern München (német)

20.45: Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Paris Basketball (francia)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1053 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Kairó

8.00: férfiak, selejtező

17.00: nők, elődöntő, rangsoroló vívás

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fino-kaposvar/)

19.00: MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness Pénzügyőr

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

Euroafrikai zóna, I-es csoport tornája, Oeiras

B-csoport, 2-3. forduló

Magyarország–Törökország (folytatás 2–0-ról), Magyarország–Grúzia

ATP 1000-es torna, Monte-Carlo

11.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

WTA 500-as torna, Linz

14.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

TOLLASLABDA

9.00: Európa-bajnokság, Huelva

VÍZILABDA

Világkupa-selejtező, férfiak, Alexandrupoli

2. csoportkör

Rájátszás az 1–4. helyért

16.30: Görögország–Olaszország

18.45: Spanyolország–Magyarország

Rájátszás az 5–8. helyért

12.30: Szerbia–Egyesült Államok

14.30: Hollandia–Horvátország

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Csernoviczki Éva, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mennyire kell ismerni az ellenfelet?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Ballai Attila jelentkezik

Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Ferencváros labdarúgócsapata a nemzetközi kupákban a 2025–2026-os idényben

12.00: Bajnokok – Esterházy Márton, műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.35: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: A Bajnokok Ligája negyeddöntős összecsapásairól beszélgetünk Cselőtei Márkkal. Gyenge Balázs liverpooli tudósító jelentkezik a PSG–Liverpool mérkőzést követően

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Göbölyös Gábor, Kis Tamás, Székely Dávid

17.00: Az 1975-ös Bajnokok Ligája-idényt elevenítjük fel

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Röplabda, vendégünk a stúdióban Szalai Anna, a Vasas női bajnokcsapatának tagja és Sarlós Márton, a klub ügyvezetője

19.00: Jégkorong, a hétvégén kezdődik a divízió 1/A-s női világbajnokság

20.45: Közvetítés a PSG–Veszprém férfi kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág Tóth Bélával